BMW Serie 3 festeggia mezzo secolo: nata nel 1975, è alla settima generazione

Bmw celebra il cinquantesimo anniversario della sua Serie 3, il modello più venduto nella storia del marchio con oltre 20 milioni di unità commercializzate dal lancio, avvenuto nel 1975. Lanciata al Salone di Francoforte nel 1975 come erede della BMW 02, la prima Serie 3 introdusse soluzioni inedite per l'epoca, tra cui il primo cockpit orientato al guidatore e una piattaforma tecnica pensata per la sportività accessibile. Nel corso di mezzo secolo, il modello ha conosciuto una costante evoluzione in termini di design, motorizzazioni, sicurezza, connettività e digitalizzazione. Tra le tappe principali della storia tecnica ci sono quelle del 1977, primo modello della categoria con motore a sei cilindri in linea, il 1985 con il debutto della trazione integrale e della BMW M3.

Nel 2001 è stata la volta dell introduzione del sistema Valvetronic per il controllo variabile delle valvole, mentre dal 2019 al 2024 ha preso piede la diffusione di motorizzazioni ibride plug-in con autonomia elettrica fino a 101 km WLTP. La gamma attuale include motorizzazioni benzina, diesel mild-hybrid, plug-in hybrid e versioni ad alte prestazioni M. Tutte le unità sono abbinate al cambio automatico Steptronic a otto rapporti, con disponibilità di trazione posteriore o integrale xDrive.

La settima generazione, presentata nel 2018 e aggiornata nel 2022, ha portato al debutto anche il sistema operativo Bmw 8.5, l'assistente vocale 'Hey Bmw', la strumentazione completamente digitale (Bmw Curved Display) e sistemi di assistenza alla guida avanzati, come il Parking Assistant e il Reversing Assistant. Accanto al successo commerciale, la Serie 3 ha ottenuto importanti risultati anche in ambito sportivo. Fin dal 1976 ha gareggiato con successo nei campionati turismo, con la M3 E30 riconosciuta come una delle auto da corsa più vittoriose di sempre. Oggi, la gamma M3 include anche la versione Touring, affiancata da M4 Coupé e Cabrio. Con circa 2,5 milioni di esemplari venduti della settima generazione, la Serie 3 si è conferma al centro della strategia globale del Gruppo Bmw.