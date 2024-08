Bugatti celebra i 100 anni della Type 35. La vettura da corsa ha nel suo palmares 2.500 vittorie tra cui 5 volte la Targa Florio

In questo mese si celebra un anniversario importante per uno dei brand più iconici, vale a dire Bugatti, visto che il 3 agosto la Type 35 ha compiuto 100 anni. Si tratta di una vettura da corsa che annovera nel suo palmares ben 2.500 vittorie in diverse discipline, tra cui gare su strada, rally, prove di velocità e cronoscalate. Ma soprattutto, fu la Targa Florio, la gara siciliana, dove la Type 35 ottenne maggiore notorietà, infatti, vinse competizione italiana per 5 volte consecutive tra il 1925 e il 1929, stabilendo un record che durò fino all'ultima Targa Florio del 1977. Già il suo debutto fu leggendario, visto che avvenne nella gara Lione-Givors, di fronte ad oltre 100.000 spettatori, in una competizione da oltre 500 miglia. All'epoca le gare duravano più di sette ore, ma Ettore Bugatti chiese che le Type 35 fossero guidate dalla fabbrica di Molsheim alla gara, su strade pubbliche, e ritorno aggiungendo ai chilometri totali un viaggio di cinque ore per tratta.

Nell'occasione, la Type 35 ottenne il tempo più veloce, riscontrando problemi agli pneumatici, che non erano prodotti dalla casa. Ma fu il viatico per una storia colma di successi di un'auto che, ancora oggi, fa scuola visto che la meticolosità di produzione è stata tramandata agli attuali modelli del brand di Molsheim. «La Type 35 è una delle più grandi di sempre, non solo come auto da corsa, ma anche come pezzo di design e ingegneria - ha dichiarato Luigi Galli, Bugatti heritage and certification specialist - solo quest'anno, per l'anno del centenario, abbiamo visto i club di appassionati Bugatti di tutto il mondo celebrare questa leggendaria auto e il suo debutto al Grand Prix de Lyon. E non perché questo sia il sito di una delle più grandi vittorie della Type 35, ma in riconoscimento del fatto che questo è stato il momento in cui il mondo degli sport motoristici è cambiato».