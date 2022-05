Bugatti Type 57 SC Atlantic regina del Guggenheim. Tra modelli iconici in passerella a Bilbao anche una Fiat 500

BILBAO - Una splendida Bugatti Type 57 Sc Atlantic è la nuova regina su ruote del Guggenheim Museum di Bilbao. Il rarissimo gioiello a motore figura, infatti, temporaneamente tra le preziosissime sculture e opere d’arte del prestigioso museo iberico. In mostra nell’ambito dell’esposizione temporanea ‘Motion, Autos, Art, Architecturè, curata dall’architetto britannico Norman Foster e visitabile sino all’18 settembre, la splendida due porte fa bella mostra di sé vicino alla celebre scultura ‘Walking Panther’, realizzata da Rembrant Bugatti, fratello del fondatore della Casa automobilistica, Ettore Bugatti.

Tra i tanti modelli esposti nella rassegna, che celebra le connessioni tra mondo dell’arte e dell’ auto, da segnalare anche una Fiat 500, una Citroen 2 Cv, un VW Maggiolino e una Renault 4. Prestata al Guggenheim dal Mullin Automotive Museum in California, la Bugatti esposta è datata 1936 ed è l’esemplare numero 1 del modello, quello appartenuto al celebre banchiere Victor Rothschild. Prodotta in quattro unità sino al 1938, caratterizzata da linee scultoree, del valore stimato di 100 milioni di dollari, la Type 57 SC Atlantic monta un motore a benzina a 8 cilindri di 3,3 litri capace di erogare 200 Cv e di far toccare alla vettura i 200 km/h, un vero riferimento per l’epoca.