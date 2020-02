Bugatti da record: una roadster venduta a Parigi per più di 4 milioni di euro

Una Roadster Bugatti Tipo 55 del 1932 è andata all'asta a Parigi per 4 milioni e 600 mila euro. E questo è stato il lotto di punta della vendita al Grand Palais che ha fatto la case d'aste Bonhams. L'auto, uno dei 29 modelli rimasti, era la proprietà di un noto appassionato di Bugatti, Geoffrey St.John, che con la sua morte è poi passata alla nipote, Alissar McCreary.

La macchina ha corso alla 24ore di Le Mans guidata da due grandi piloti dell'epoca, il monegasca Louis Chiron e il conte parigino Guy Bouriat-Quintart, prima di essere risistemata dal designer automobilistico Giuseppe Figoni (ligure ma naturalizzato francese), che creò la sua veste della carrozzeria. Quando era di proprietà dell'editore francese Jacques Dupuy l'auto vinse il secondo raduno Parigi-Nizza.

La vendita fatta a Parigi ha portato a far sfilare al Grand Palais altri pezzi storici dell'automobilismo. Tra questi, una Mercedes Benz 500k Cabriolet A del 1935 (venduta per 1.610.000 €), una Mercedes-Benz 300SL Roadster del 1963 (venduta per 1.033.333 €), una Talbot AV105 Brooklands Sports Racer del 1934, (venduta per 879.750 €) e una più 'povera' 2009/2019 Mat New Stratos Coupé, venduta per 690.000 euro, la prima di una serie limitata di soli 25 Stratos di nuova generazione, con un motore V8 da 4,3 litri da 540 Cv e un telaio Ferrari 430 Scuderia.