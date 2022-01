Buick Roadmaster cabriolet, all’asta l’ auto di “Rain Man”. Modello del 1949, comprato da Dustin Hoffman dopo produzione del film

MILANO - Andrà all’asta nei prossimi giorni la Buick Roadmaster Cabriolet di ‘Rain Man’. La vettura, del 1949, è una delle due che sono state utilizzate per registrare il celebre film, uscito nel 1988 e che aveva per protagonisti i fratelli Charlie e Raymond Babbit, rispettivamente interpretati da Tom Cruise e Dustin Hoffman. Il secondo dei due ha anche acquistato l’ auto al termine della lavorazione della pellicola. L’attore ha posseduto l’ auto da allora ed è apparsa in pubblico solamente in occasione di un evento del Buick Car Club nel 1989. «La Buick è stato in deposito troppo a lungo - ha dichiarato proprio Hoffman - quando invece dovrebbe essere guidata, goduta, e amata».

La Roadmaster è spinta da 150 CV, inviati alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 2 marce. La Buick ha sospensioni anteriori indipendenti e quattro freni a tamburo. Bonhams, la casa d’aste che avvierà la vendita il 27 gennaio, si aspetta che la ‘Rain Man Buick’ possa raggiungere un prezzo di vendita compreso tra i 150.000 e i 250.000 dollari, in virtù del suo legame con la storia del cinema hollywoodiano. La Buick non è l’unica ‘macchina del cinemà andata all’asta di recente, ma le fanno compagnia una Porsche 911 Turbo dal film ‘Bad Boys’ venduta per 1.43 milioni di dollari ad un’asta da Florida Mecum. Sempre il prossimo fine settimana, una AMC Pacer del 1976, dal film ‘Waynès World’, sarà messa all’asta da Barrett-Jackson Scottsdale.