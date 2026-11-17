La 1000 Miglia celebra il suo prestigioso traguardo dei cento anni varcando l'oceano. In occasione della 76ª edizione del rinomato Pebble Beach Concours d'Elegance, in California, debutterà per la prima volta una categoria interamente dedicata alle vetture che hanno fatto la storia della leggendaria corsa italiana.

Sulla celebre passerella californiana sfileranno modelli iconici firmati da marchi come Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Lancia e Mercedes-Benz, in un tributo alla competizione nata nel 1927 sullo storico tracciato Brescia-Roma-Brescia. Nata come gara di velocità pura — disputata in questa formula fino al 1957 — e rinata poi come celebre gara di regolarità, la 1000 Miglia continua ancora oggi a richiamare equipaggi e appassionati da tutto il mondo. Al termine dell'evento americano verrà inoltre assegnato lo speciale 1000 Miglia Trophy, destinato all'esemplare più meritevole della classe del centenario.

"È un motivo di grande orgoglio celebrare questo anniversario al fianco di un evento di risonanza mondiale, valorizzando il patrimonio storico e culturale delle auto che hanno reso immortale il mito della Freccia Rossa", ha dichiarato Beatrice Saottini, presidente di 1000 Miglia Srl. Entusiasmo condiviso anche da Vince Finaldi, presidente del concorso statunitense, che ha sottolineato l'unicità dell'iniziativa: "Sebbene molte auto legate alla corsa bresciana abbiano già calcato il nostro prato in passato, questa rappresenta la prima volta in cui viene istituita una classe ufficiale a loro interamente riservata".