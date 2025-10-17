Citroën, a Parigi la festa per i 70 anni della leggendaria DS. Un weekend di celebrazioni con eventi e oltre 200 auto

La DS, leggenda dell'automobile, festeggia i 70 anni a Parigi. Per il cosiddetto 'Giubileo di Platino', il PariDS Club, che riunisce appassionati delle celeberrime Citroën DS e Citroën SM, ha organizzato un intero week-end di celebrazioni, tra il Parc André Citroën e nei luoghi simbolo della capitale di Francia. In progamma, due giorni eccezionali, domani e dopodomani, con una mostra gratuita, un concorso di eleganza sul tema 'La Donna e la DS' e una sfilata di oltre 200 auto per le strade di Parigi. Da domani, alle ore 10, parigini e turisti sono invitati a scoprire l'esposizione gratuita al Parc André Citroën, un luogo carico di storia. E' qui, infatti, negli ex stabilimenti del Quai de Javel ormai rimpiazzati da un grande giardino affacciato sulla Senna, che la DS venne prodotta per venti anni, tra il 1955 e il 1975, in pieno boom economico.

In mostra auto da collezione giunte dai quattro angoli dell'Europa, come anche una selezione di modelli rari. I visitatori avranno l'opportunità di ammirare da vicino queste auto leggendarie, che hanno segnato la storia del design e dell'innovazione, per sempre iscritte nell'immaginario collettivo di generazioni di francesi e non solo. A partire dalle 14:30, un concorso di eleganza metterà in luce la «femminilità" della DS, le cui forme ''divine'' nacquero dal genio del designer e scultore italiano, Flaminio Bertoni. Venticinque esemplari d'eccezione verranno presentati ad una giuria presieduta da Henri-Jacques Citroën, nipote dello storico fondatore del marchio, André Citroën e della moglie genovese, Giorgina Bingen.

Seguirà, domenica mattina 19 ottobre, il corteo di 240 DS per le strade di Parigi, Dall'Avenue Foch, con vista sull'Arco di Trionfo, la sfilata passerà per i luoghi più emblematici della capitale: la Tour Eiffel, il Grand Palais, place de la Concorde, il Louvre, Notre-Dame-de Paris, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. Le auto rientreranno al Parc André Citroën alle 14h30 per le premiazioni del concorso d'eleganza . Tanti auguri Ds.