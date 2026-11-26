Creare una rete nazionale di amministrazioni locali pronte ad accogliere raduni ed eventi dedicati ai mezzi d’epoca, trasformando il motorismo storico in un motore per il turismo lento, la valorizzazione culturale e l’economia dei territori. È questo l’obiettivo di «Comuni amici dei veicoli storici», il nuovo progetto presentato dall’Automotoclub Storico Italiano (Asi) nell’ambito della 43ª Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), in corso a Veronafiere sul tema «Cara Italia – I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica», inaugurata mercoledì 25 novembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come funziona la rete e cosa chiedono i Comuni. Presente con un proprio spazio espositivo nell’area Anci Expo, l’Asi ha illustrato un modello pensato sia per le grandi città sia per i piccoli centri e i borghi fuori dai circuiti turistici più battuti, con l’intento di destagionalizzare i flussi e favorire presenze distribuite lungo tutto l’anno. «L’idea dei Comuni amici dei veicoli storici – ha spiegato il presidente di Asi e Fiva Alberto Scuro – è pensata sia per i grandi, sia per i piccoli centri e i borghi lontani dai grandi flussi turistici. I veicoli storici possono viaggiare su strade secondarie, gli appassionati possono scoprire tradizioni ed eccellenze locali e possiamo portare presenze distribuite in tutto l’anno».

In cambio di visibilità e promozione garantite dall’Asi, ai Comuni aderenti viene richiesta un’accoglienza attenta alle esigenze dei mezzi storici certificati: Spazi dedicati: aree riservate per la sosta e l’esposizione dei veicoli. Mobilità: deroghe ai limiti di circolazione in occasione degli eventi. Programmazione locale: inserimento delle manifestazioni nei calendari turistici comunali.

Voci del territorio, istituzioni e il ruolo dell’«italianità». Alla presentazione, accanto al presidente Alberto Scuro, hanno preso parte diversi esponenti del mondo culturale, associativo e del motorismo storico: Rocco Corsetti (direttore dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia), Silvia Nicolis (presidente del Museo Nicolis e componente della Commissione Asi Storia e Musei), Felice Graziani (responsabile Marketing Asi), Antonio Durso (presidente Commissione Asi Green), Elvira Dal Degan (presidente Commissione Asi Manifestazioni Moto) e Giorgio Foramiti (vicepresidente Commissione Asi Manifestazioni Auto).

All’incontro hanno portato il proprio contributo anche Matteo Zoppas (presidente di Ice – Italian Trade Agency, nell’ambito del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e Federico Bricolo (presidente di Veronafiere), soffermandosi sul valore del motorismo d’epoca come ambasciatore dell’eccellenza e dello stile italiano all’estero. «Arte, paesaggi, enogastronomia e stile di vita – ha osservato Scuro – attirano milioni di appassionati nel mondo: con il viaggio lento scoprono anche i borghi lontani dai circuiti tradizionali, generando lavoro per le strutture ricettive, attività commerciali e artigianali».