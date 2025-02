Concorso d'Eleganza Japan, a Kyoto il 15-16 marzo l'evento per gioielli d'epoca nella cornice del tempio Yakushiji

Sei anni dopo l'ultima edizione che aveva celebrato la storia di Lamborghini e Zagato, torna i prossimi il 15-16 marzo il Concorso d'Eleganza Kyoto considerato uno degli eventi di auto da collezione più emozionanti e più importanti in Asia. Gli organizzatori, capeggiati dal fondatore Hidetomo Kimura e che vedono la presenza come presidente di Corrado Lopresto, promettono un'esperienza alla pari di Villa d'Este e Pebble Beach, con il plus di unire il fascino delle più belle auto da collezione (quasi tutte di marche italiane) con la ricca storia culturale del Giappone.

L'evento si svolge infatti avendo come sfondo tempio Yakushiji nell'antica capitale di Nara - un gioiello inserito nel patrimonio mondiale Unesco - e sarà seguito da un Tour d'Eleganza che in 7 giorni percorrerà tutto il Paese. Per la prima volta - sottolineano gli organizzatori del Concorso d'Eleganza Japan - il tempio Yakushiji, che fino ad ora non era stato aperto al pubblico per ospitare eventi su larga scala, sarà svelato sulla scena mondiale. Previste anche celebrazioni speciali durante le ore magiche del tramonto e dell'alba nel sito riconosciuto come patrimonio dell'umanità.