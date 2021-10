Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2021, vince la Lancia Dilambda del 1930

COMO - La Lancia Dilambda Serie I 227 Carlton Carriage del 1930 ha vinto la Coppa d'Oro 2021 al 'Concorso d'Eleganza Villa d'Este' a Cernobbio, tra le più prestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo.



La vettura, una coupé cabrio carrozzata dalla britannica Carlton Carriag, è mossa da un motore V8 da 3960 cc. Dopo una lunga serie di traversie e di modifiche, la Lancia è stata acquistata nel 2018 dall'italiano Filippo Sole. Prima di sfilare sulle rive del lago di Como, però, è stata sottoposta ad un minuziosissimo quanto oneroso lavoro di restauro durato quasi un anno, fino a tornare allo splendore di oltre 90 anni fa, quando uscì per la prima volta dalle officine



"Ho partecipato per la prima volta quasi per gioco al Concorso un paio di anni fa - racconta Sole - e mi sono innamorato di questa manifestazione. Stavolta, però, volevo presentare un'auto davvero unica. Anche dietro consiglio di mia moglie, ho deciso di restaurare la Lancia Dilambda. E' stato un lavoro di squadra - prosegue - e devo ringraziare tutti i ragazzi che in questo lungo anno si sono prodigati, ciascuno nel proprio settore, perché l'auto tornasse davvero al suo splendore originario. Questo premio - conclude - è soprattutto per loro".