Concorso Eleganza Villa d'Este, Bugatti 57S è Best of Show 2022. Auto cabriolet del 1937, monta un motore V8 di 3257 cc

CERNOBBIO - La Bugatti 57S Cabriolet del 1937 ha vinto il premio Best of Show al ‘Concorso d’Eleganza Villa d’Estè, tra le più prestigiose manifestazioni per auto d’epoca al mondo che si è svolta a Cernobbio sul lago di Como 20 al 22 maggio. Il premio assegnato da una giuria di esperti è stato consegnato al termine della parata dei partecipanti avvenuta negli esclusivi nei giardini di Villa d’Este. La Bugatti 57S Cabriolet monta un motore V8 di 3257cc. da 170 CV. Il proprietario è il collezionista monegasco Andrew Pisker.

L’esemplare che ha vinto è la prima delle sole quattro Bugatti 57S che il costruttore Vanvooren ebbe modo di realizzare con una carrozzeria cabriolet. Quest’ auto ha già deliziato dieci proprietari, tra cui un vicepresidente della General Motors che a scopo di test sostituì l’otto cilindri in linea Bugatti con un Buick V8. Il fatto che dopo quattro decenni di separazione sia apparso in internet il motore originale tanto cercato e che abbia ritrovato la via del ritorno rappresenta un segna del destino. Oggi è anche tornata, dopo due anni di pausa a causa del covid, la giornata tradizionalmente aperta al pubblico a Villa d’Erba con il debutto del format «Wheels & Weisswarscht Lake Como». Nei giardini di Villa d’Erba sono state esposte un centinaio di auto classiche portate dai club BMW, MINI e di altri marchi.