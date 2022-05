Concorso Eleganza Villa d’Este, ecco orari e tappe del Prelude Tour. Via il 19 alle 10.30 dalla Scala, arrivo a Cenobbio alle 15.45

MILANO - Come accadeva già nel 1929 quando i proprietari di bolidi sportivi ed originali fuoriserie si davano appuntamento al Villa d’Este di Cernobbio per quello che è diventato il più importante Concorso di Eleganza al mondo, il viaggio stesso dalle grandi città verso il Lago di Como e sulle strade attorno alla prestigiosa location era un vero ‘evento nell’eventò. La tradizione del Prelude Tour, per il 19 maggio, in occasione del Concorso di Eleganza di Villa d’Este 2022, sarà caratterizzata con una importante novità, rappresentata da un itinerario che parte dal cuore culturale della città di Milano e attraverso luoghi della storia e del paesaggio porterà alla meta finale sul lago di Como. Il programma del Prelude Tour prevede per le 9 del mattino del 19 maggio l’esposizione di una ventina di preziose vetture d’epoca - tra quelle che saranno poi al Villa d’Este - nella storica piazza della Scala, nel cuore di Milano. Sarà l’occasione per ammirare da vicino questi gioielli e seguire direttamente tutti i preparativi per il Prelude Tour. La carovana, scortata dai fuoristrada della Polizia, si muoverà in totale sicurezza alle 10.30, orario previsto per l’accensione dei motori e il via al convoglio.

Le auto arriveranno alle 10.35 all’anello sud del Parco Sempione, classico punto di riferimento - davanti al Castello Sforzesco - nei tour delle visite a Milano. Tappa successiva del Prelude Tour alle 10.40 sarà il Cimitero Maggiore, uno dei luoghi monumentali più noti di Milano realizzato nel 1886. L’itinerario proseguirà poi in direzione di Uboldo., con passaggio dalle 12.15 alle 12.45 ad Uboldo. Proprio ad Uboldo, due ponti autostradali offriranno una straordinaria vista sul convoglio di automobili in viaggio verso il Grand Hotel Villa d’Este. Sono quelli di via Antonio Maria Ceriani e via IV Novembre a Uboldo. Dalle 12.45 alle 13.15 passaggio nelle stradine del centro storico di Tradate, come via Santo Stefano. Una splendida opportunità per ammirare le vetture d’epoca del Concorso nell’affascinante cornice di un borgo storico italiano.

Piazza XXVII Maggio a San Fermo della Battaglia accoglierà la tappa successiva del Prelude Tour. Un’altra occasione dalle 15.15 alle 15.45 per contemplare dal vivo le meravigliose automobili nella piazzetta del paese. A partire dalle 15.45 del giovedì 19 maggio i partecipanti giungeranno a destinazione sulle rive del lago di Como che sosteranno - allineate sul lungolago di Cernobbio - per il piacere degli appassionati di auto da collezione e per coloro che cercano inquadrature originali per i loro selfie.