Concorso Eleganza Villa d'Este, riflettori sul lago di Como per 51 gioielli a 4 ruote e 30 moto

CERNOBBIO - Un'edizione davvero speciale quella che si svolgerà nella tradizionale location sulle rive del Lago di Como, a Cernobbio, per il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018. Dal 25 al 27 maggio nel Parco di Villa D'Erba e nell'ancora più esclusiva sede del Grand Hotel Villa d'Este si daranno infatti appuntamento eccezionali esemplari (51 automobili e 30 motocicli) provenienti da tutte le epoche della storia delle quattro e delle due ruote.

All'interno del concorso, sono previste categorie di valutazione aggiuntive per prototipi e concept car, testimonianza del forte legame tra tradizione e orientamento al futuro. Durante il weekend, uno dei momenti più attesi è la cosiddetta Street Run delle moto in concorso, che saranno presentate al grande pubblico nel Parco di Villa D'Erba, oltre al Best of Show di domenica sera.

All'Hotel Villa d'Este, invece, appuntamento per l'evento nell'evento dedicato al mondo del cinema. Il Concorso d'Eleganza si svolge quest'anno all'insegna del tema 'Hollywood on the Lake', una selezione di veicoli storici che coprirà tutte le epoche della storia dei veicoli e del cinema - dall'era del cinema muto a quella dei moderni successi. Le auto e le moto saranno collocate in uno scenario caratterizzato nell'area del Grand Hotel Villa d'Este e nei vicini Giardini di Villa Erba, scenari unici e che contribuiranno a rendere l'evento più speciale. Nel Padiglione Centrale di Villa Erba, Bmw Group Classic presenterà anche lo spettacolo 'Movie Cars and Bikes'.

Si potranno ammirare tutti i veicoli che hanno ricoperto ruoli importanti all'interno dei maggiori film, tra cui la Mini di Mister Bean, le auto originali dei film di James Bond e della serie Mission Impossible. Il carattere inconfondibile del Concorso d'Eleganza Villa d'Este è anche legato ad una lunga tradizione in quanto già nel 1929, infatti, sulle rive del Lago di Como, si svolse la Coppa d'Oro Villa d'Este originale esposizione delle novità dell'industria automobilistica, con una forte caratterizzazione internazionale.

I concorrenti provengono da 15 Paesi diversi. Ben dodici veicoli sono di proprietà di appassionati che arrivano dagli Stati Uniti, sette dall'Italia e dalla Svizzera. I veicoli selezionati sono stati prodotti tra il 1909 e il 1985 da 28 produttori differenti. Il Concorso di motociclette, che quest'anno è arrivato all'ottava edizione, ha spinto a partecipare possessori di motociclette da sei Paesi diversi. Le loro motociclette sono state realizzate tra il 1907 e il 1969 da 25 produttori differenti. Il concorso è suddiviso in otto classi di valutazione, coerentemente con il tema di quest'anno verranno presentati anche dei veicoli che hanno lasciato la propria impronta nel mondo del cinema, e non solo su strada.