Concorso Villa d’Este, la Ferrari 335 Sport è Best of Show. Gioiello del ‘58 vince il Trofeo Bmw Group

COMO - Il Trofeo BMW Group “Best of Show”, il più ambito al Concorso d’eleganza di Villa d’Este, è andato ad una Ferrari. Ad aggiudicarselo è stata la 355 Sport del collezionista austriaco Andreas Mohringer, tra le auto più costose mai battute all’asta, per oltre 30 milioni di euro. Un concentrato di stile e di potenza, capace di superare con il suo V12 da 430 cavalli i 300 chilometri orari. Carrozzata Scaglietti, la Ferrari 335 Sport ha un motore quattro litri, con quattro alberi in testa e iniezione doppia.

Nella storia delle auto del Cavallino rampante è considerata l’apice delle auto da corsa Ferrari all’epoca dei motori anteriori. Esistono ancora tre vetture di questo tipo. Con la quarta il pilota Alfonso Marquis de Portago rimase coinvolto in un gravissimo incidente alla Mille Miglia del 1957, in cui morì insieme ad altre undici persone, evento rimasto nella storia della leggendaria corsa. Non poteva esserci migliore conclusione per l’edizione 2018 del Concorso organizzato sulle sponde del Lago di Como, che anche quest’anno ha attirato centinaia di collezionisti e semplici appassionati da tutto il mondo.