Coppa d’Oro delle Dolomiti, trionfo di Francesco e Giuseppe Di Pietra su Fiat 508 C del 1938. Nel Legend vince la Ferrari 328 GTS del 1987

CORTINA D’AMPEZZO - L’equipaggio formato da Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508 C del 1938 ha vinto la Coppa d’Oro delle Dolomiti 2022 che si è conclusa a Cortina d’Ampezzo. Secondo gradino del podio per Roberto Crugnola e Francesco Mosconi (Fiat 508 C del 1937), mentre a chiudere in terza posizione sono stati Matteo Belotti ed Ingrid Plebani (Bugatti 37 A del 1927). Nel raggruppamento Legend, dedicato alle auto prodotte dal 1972 al 1990, la vittoria è andata a Eugenio Enrico Faini e Yuliya Karakulova, che a bordo di una Ferrari 328 GTS del 1987 hanno preceduto la Porsche 911 SC del 1981 di Giuliano Gnutti e Ambrogio Ripamonti e la Unique Autocraft Cobra Replica del 1989 di Andrea Panazeri e Monica Martinelli.

Nel Tributo Coppa d’Oro delle Dolomiti ad avere la meglio sono stati Andrea Milesi e Giordano Mozzi (Ferrari F8), con alle loro spalle Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi (Ferrari 488 GTB) e Mauro Trifero e Alessandro Cappella su (Ferrari 599 HGTE). Oggi si svolgerà l’evento dinamico «Cortina dei Sestieri», dove i concorrenti si sfideranno su otto prove cronometrate, fuori dalla classifica generale della Coppa d’Oro delle Dolomiti, organizzata dall’Automobile Club di Belluno e dall’Automobile Club d’Italia, con la collaborazione del Club ACI Storico e ACI Sport.