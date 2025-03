Coppa delle Alpi 2025, trionfa la Fiat 508 C del 1937 di Aliverti e Polini. Alla Bugatti T37A di Belotti e Plebani la piazza d'onore

Paesaggi invernali e freddo pungente hanno accompagnato i 40 equipaggi giunti all'ultimo controllo orario della Coppa delle Alpi 2025, primo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport. La vittoria della quinta edizione della gara di regolarità invernale è andata all'equipaggio composto da Alberto Aliverti e Francesco Polini che, con la loro Fiat 508 C del 1937, hanno preceduto i rivali, vincitori dell'edizione 2023, Matteo Belotti e Ingrid Plebani su Bugatti T37A del 1927. A chiudere il podio, l'equipaggio composto da Francesco e Giuseppe Di Petra sempre su Fiat 508 C del 1938.

Il percorso di quasi 900 chilometri ha visto gli equipaggi partire dalla città di Brescia nella giornata di giovedì per poi toccare note località invernali come Tirano, Livigno, St. Moritz durante le tre tappe nelle quali gli equipaggi hanno affrontato 82 prove cronometrate e 6 prove di media. L'ultima tappa dell'evento, dopo l'arrivo alla Pista di Ghiaccio Val di Sole, prevedeva anche un giro nel circuito valido per il Trofeo Ponti di Legno, all'interno della Pista Ghiaccio Val di Sole, dove hanno primeggiato Francesco e Giuseppe Di Pietra. Mentre Aliverti-Polini, oltre che la vittoria assoluta, conquistano anche il Trofeo Città di Brescia, una sfida 1vs 1 ad eliminazione diretta svoltasi mercoledì sera in Piazza Vittoria.