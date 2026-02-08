Coppa “Giulietta&Romeo”, Andrea e Roberto Vesco al volante della Fiat 508S del 1935 vincono l'edizione 2026

Il bresciano Andrea Vesco, con il padre Roberto come navigatore, ha vinto la «Coppa Giulietta&Romeo» 2026. Il plurivincitore della 1000 Miglia ha così conquistato l'evento organizzato dall'Automobile Club Verona in collaborazione con Aci Verona Sport e A.C. Verona Historic, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. I Vesco, al volante della Fiat 508S del 1935, hanno conquistato il successo al termine di una gara tecnica, insidiosa, sfidante e che ha beneficiato anche di una giornata di sole e scorci spettacolari sul Lago di Garda e sulle colline circostanti. Il Lungolago Regina Adelaide di Garda ha ospitato due passaggi incluso quello finale con la Power Stage televisiva che ha incoronato Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi con la Fiat Duna (Franciacorta Motori). Andrea e Roberto Vesco hanno primeggiato fin dalle prime prove, chiudendo con 202,50 penalità al termine di una gara resa impegnativa da un percorso pensato per mettere alla prova gli equipaggi più preparati d'Italia.

I bresciani Vincenzo Bertoli e Doriano Vavassori, su Fiat 508 C della Franciacorta Motori, hanno terminato a 5,88 punti di distacco, mentre Guido Barcella e Ombretta Ghidotti, anch'essi su Fiat 508 e portacolori Franciacorta Motori, hanno completato il podio dopo una prova sempre estremamente regolare. Primo tra i veronesi Paolo Salvetti con Roberto Bortoluzzi, su Fiat 1100/103 della Scuderia Nettuno Bologna. Tra le vetture più recenti si sono distinti Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero su Fiat 500 Sporting della Speeding Motors Team, Gianluigi e Beatrice Smussi su Alfa Romeo GTV 3.0 e Fabio Vergamini con Anna Maria Fabrizi, al via con Volkswagen Golf GTI dopo il successo dello scorso anno tra le moderne con Ferrari 488 GTB. Nella categoria moderne ha vinto invece la BMW Z4 di Francesco Paolo Romano e Sabrina Caruso, per la Franciacorta Motori.