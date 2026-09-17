Dalla Formula E al Goodwood Revival: Antonio Felix Da Costa al volante della Jaguar Mk2

LONDRA - António Félix da Costa e Chris Harris saranno protagonisti del Goodwood Revival 2026 al volante di una Jaguar Mk2 del 1963, preparata dagli specialisti di Jaguar Classic Works. Il pilota di Jaguar in Formula E e il noto giornalista e presentatore automobilistico faranno squadra per affrontare lo St Mary’s Trophy, una delle gare più attese dell’evento britannico, riportando in pista una delle vetture più iconiche della storia sportiva del marchio di Coventry.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione particolare per Félix da Costa, che per la prima volta prenderà parte al Goodwood Revival e che, dopo aver trascorso gran parte della propria carriera al volante delle più moderne monoposto elettriche, avrà la possibilità di confrontarsi con una vettura appartenente a un’epoca completamente diversa del motorsport. Il portoghese arriva inoltre a Goodwood dopo aver contribuito in maniera importante al successo di Jaguar nel Campionato del Mondo Costruttori di Formula E 2026.

Il programma dello St Mary’s Trophy prevede due differenti sessioni di gara affidate ai due piloti. Félix da Costa sarà impegnato nelle prove ufficiali nella mattinata di venerdì, prima di scendere in pista nel pomeriggio per la prima parte della competizione. Harris prenderà invece parte alle prove di sabato, per poi affrontare la propria gara nella giornata di domenica. Una formula che permetterà a entrambi di condividere la guida della Jaguar Mk2 nel corso del fine settimana.

Da Costa si è detto entusiasta: «Non vedo davvero l’ora di correre al Goodwood Revival. Sono un grande appassionato e seguo l’evento da anni, quindi avere la possibilità di partecipare per la prima volta è qualcosa di speciale. Non sono certo nuovo a schierarmi sulla griglia di partenza, ma questa volta sarà completamente diverso. La Mk2 è una vettura ricca di carattere e un modello importante nella storia di Jaguar. Condividere la guida con Chris è inoltre un vero privilegio: non vedo l’ora di vivere il Goodwood Revival dal posto di guida».

Dall’altra parte dell’abitacolo ci sarà Harris, giornalista e presentatore automobilistico che da tempo esprime la propria passione per le vetture storiche e per il marchio Jaguar. Per Harris, la possibilità di gareggiare con una Mk2 a Goodwood assume quindi un significato particolare, soprattutto considerando il contesto dello St Mary’s Trophy e la presenza al suo fianco di un pilota con esperienza ai massimi livelli del motorsport internazionale.

«La Mk2 è una Jaguar iconica, quindi avere la possibilità di correrne una al Goodwood Revival nello St Mary’s Trophy è un regalo. Farlo insieme ad António, una persona ai vertici del motorsport moderno, rende tutto ancora più emozionante. Sono curioso di vedere come ce la caveremo entrambi!» ha commentato Chris Harris.

La partecipazione della coppia si inserisce nella lunga tradizione sportiva di Jaguar, un marchio che ha costruito una parte importante della propria identità attraverso le competizioni. Dalle vittorie nei rally alpini ai successi nel World Sportscar Championship, comprese le sette affermazioni alla 24 Ore di Le Mans, passando per le vittorie nel Campionato Europeo Turismo fino al più recente titolo mondiale conquistato in Formula E, Jaguar ha attraversato epoche molto diverse del motorsport mantenendo una presenza costante nelle competizioni internazionali.