Dazi di Trump, sono esentati i veicoli storici oltre 25 anni. Le auto d'epoca entrando in Usa pagheranno dogana del 2,5%

Il mondo delle auto classiche e storiche tira un sospiro di sollievo. Secondo quanto pubblicato dal Federal Register (analogo alla nostra Gazzetta Ufficiale) le auto con più di 25 anni di età non saranno interessate dai dazi di Trump, ma solo da una tassa doganale del 2,5% all'ingresso in Usa. Come riporta Hemmings Motor News - che ha fornito il link al documento del Federal Register - la precisazione arriva dopo la confusione iniziale legata alla decisione di Trump di imporre dazi che si sarebbero applicati a qualsiasi veicolo in ingresso in un porto degli Stati Uniti, indipendentemente dall'età. Ma la versione della norma federale pubblicata lo stesso giorno in cui le tariffe sono entrate in vigore, afferma il contrario.

Vi si legge infatti che sono esentati dai dazi «i veicoli prodotti almeno 25 anni prima della data di ingresso» dalla tariffa. Un distinzione questa che si applica a quasi tutto ciò che è considerato un classico. Hemmings Motor News sottolinea che si è evitato un grosso problema per i collezionisti, perché alcune delle auto classiche più ambite e costose vengono vendute fuori dagli Stati Uniti. Quest'anno, la Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen del 1954 è passata di mano a Stoccarda per 53 milioni di dollari- A sua volta la Ferrari 250 LM di Scaglietti del 1964 ha raggiunto a Parigi quota 36,3 milioni di dollari. Un dazio del 25% per l'ingresso negli Usa, sottolinea Hemmings Motor News, avrebbe aggiunto una somma sostanziale al già elevatissimo prezzo di ciascuno di questi gioielli.