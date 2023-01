Espace, quarant’anni di storia per il monovolume Renault. In primavera debutterà la sesta generazione del modello

È un nome con una tradizione più che consolidata, quello che Renault ha confermato anche per il suo prossimo veicolo a cinque e sette posti. La sesta generazione di Renault Espace, che sarà svelata la prossima primavera, porta infatti con sé una storia fatta di viaggi all’insegna del comfort. Tutte e cinque le generazioni, che si sono succedute in circa quarant’anni, si sono evolute per stare al passo con i tempi, rimanendo un punto di riferimento in termini di abitabilità e comportamento su strada. «Nel 1983 - ha raccontato Sylvia Dos Santos, responsabile naming - Renault svela quella che potrebbe essere considerata come la prima voiture à vivre. Espace è un nome molto noto in Francia e a livello internazionale. Oggi è quasi diventato un nome generico». Nel 1983, Renault presentava la prima monovolume familiare di grandi dimensioni.

Per dare un nome alla nuova arrivata, la casa francese pone termine alla strategia dei nomi alfanumerici in uso all’epoca e opta per Espace. «Da un punto di vista semantico - ha spiegato ancora Sylvia Dos Santos - Espace è un termine molto interessante, in quanto la traduzione è simile in varie lingue, per cui risulta facile da capire per la maggior parte delle persone». Lo slogan pubblicitario dell’epoca (« Renault Espace, la strada dell’innovazione») faceva riferimento all’inedita forma monovolume, che ricordava quella del primo Tgv nato poco prima. Il punto di forza della Espace era la modularità, con i sedili intercambiabili e amovibili. I due sedili anteriori si giravano per un effetto salotto, mentre i cinque sedili posteriori potevano essere rimossi per offrire una grande capacità di carico. Grazie all’ampia superficie vetrata, la luminosità interna rendeva l’abitacolo ancora più spazioso e confortevole.

Con un comportamento su strada paragonabile a quello delle berline e delle motorizzazioni più potenti di Renault, Espace si posizionava poi come il veicolo alto di gamma per i grandi viaggi in famiglia. Queste caratteristiche sarebbero diventate il Dna di tutte le generazioni di Renault Espace, nel corso di tutte le sue generazioni.