F1, accesi i motori del GP storico d'Italia al Mugello. In pista gioielli realizzati dagli anni '50 fino al 2018

SCARPERIA - Questa mattina ha preso il via all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il Gran Premio storico d'Italia che in questo weekend porterà il pista vecchie Formula 1, veri e propri gioielli progettati e costruiti dagli anni '50 fino al 2018. Molte le categorie che si sfideranno in veri e propri gran premi. Fra le vetture più leggendarie si potranno vedere Williams, Lotus, Ligier, Shadow, Surtees, Trojan, Arrows, Lec, Osella, Riviera, Tyrrell, Toro Rosso e Bmw. Una categoria speciale è stata riservata alle vetture di F1 con motore posteriore precedenti al 1966, come Ferrari, Maserati, Lotus, Cooper, Alta, Brabham, Lola, Brm, Scirocco, Lds e Assegai. Nelle altre gare troveremo anche la F2, la F3, le vetture Endurance e la Formula Junior.

Nel pomeriggio si svolgeranno le qualifiche valide per ogni categoria, poi da domani il via alle gare, due per ogni raggruppamento. Ma c'è grande attesa per la parata che celebrerà il sette volte campione del mondo Michael Schumacher con i suoi 10 anni in Ferrari dal 1996 al 2006. Altrettante vetture della Rossa di Maranello, una per ogni anno, saranno guidate da piloti che hanno corso per il Cavallino Rampante: Gerard Berger, Antonio Giovinazzi, Andrea Bertolini, Giancarlo Fisichella, Stefan Johansson, Nicola Larini, Eddie Irvine, Mick Schumacher, Mika Salo e René Arnoux. Per loro l'appuntamento è fissato per le 13,30 di sabato e domenica. L'evento sta attirando un gran numero di spettatori tanto che i biglietti ancora a disposizione potrebbero esaurirsi a breve.