Ferrari 250 GT0: la vettura più celebre di Maranello viene raccontata sul grande schermo in un docufilm

Esistono automobili che diventano simboli del proprio tempo ed esistono vetture che riescono a superare i confini dell'industria automobilistica per trasformarsi in autentiche opere d'arte. La Ferrari 250 GTO appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Considerata ancora oggi una delle automobili più celebri e desiderate di tutti i tempi, la Gran Turismo di Maranello continua a esercitare un fascino straordinario su appassionati, collezionisti e addetti ai lavori.

Non sorprende quindi che proprio la sua storia sia diventata il punto di partenza di un documentario destinato ad arrivare nelle sale cinematografiche italiane dal 7 al 9 settembre. Il film “Ferrari 250 GTO - L'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello” diretto dal premio Oscar Steve Hoover sceglie, però, una prospettiva diversa rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare, spostando l'attenzione dall'automobile all'uomo che contribuì a renderla immortale.

Per comprendere l'importanza della 250 GTO è necessario tornare all'inizio degli anni Sessanta, in uno dei momenti più delicati della storia della Ferrari. Il 30 ottobre 1961 Enzo Ferrari prese una decisione destinata a cambiare il futuro dell'azienda, licenziando l'intero reparto ingegneristico e sportivo e affidando la guida dei due settori a un giovane ingegnere di appena 26 anni. Quel ragazzo era Mauro Forghieri e da quel momento sarebbe iniziata una delle collaborazioni più importanti nella storia dell'automobilismo.

La Ferrari stava attraversando una fase complessa e aveva bisogno di rinnovarsi rapidamente per continuare a essere competitiva nelle competizioni internazionali. La risposta arrivò attraverso un progetto che sarebbe diventato leggendario. La 250 GTO nacque infatti come un'evoluzione delle precedenti gran turismo da competizione della casa di Maranello, ma riuscì a spingersi molto oltre, diventando il punto più alto raggiunto dalla Ferrari nel settore delle vetture sportive degli anni Sessanta.

La Ferrari 250 GTO rappresentò l'evoluzione naturale della 250 GT SWB, una vettura che aveva dominato le competizioni alla fine degli anni Cinquanta, ma che stava iniziando a mostrare alcuni limiti, soprattutto dal punto di vista aerodinamico. La parte anteriore della Short Wheelbase Berlinetta non permetteva infatti di superare agevolmente i 250 km/h, rendendo necessario un profondo lavoro di sviluppo.

Il compito fu affidato all'ingegnere Giotto Bizzarrini, che concentrò gran parte del proprio lavoro sullo studio dell'aerodinamica, effettuando test nella galleria del vento dell'Università di Pisa e successivamente sulla pista di Monza. Il risultato fu una vettura profondamente rinnovata, caratterizzata da linee più filanti e da soluzioni tecniche sviluppate con un unico obiettivo: migliorare le prestazioni in pista.

Presentata ufficialmente nel febbraio del 1962, la Ferrari 250 GTO si distingueva per una serie di innovazioni che la resero immediatamente un punto di riferimento. Sotto il cofano trovava posto l'evoluzione più avanzata del celebre motore V12 Colombo da tre litri, dotato di lubrificazione a carter secco e alimentato da sei carburatori Weber a doppio corpo, in grado di sviluppare 300 cavalli. Anche il telaio fu completamente riprogettato, con l'introduzione di tubazioni più leggere, di un nuovo cambio sincronizzato a cinque marce e di una sospensione posteriore più evoluta.

Una delle innovazioni più importanti riguardava proprio il posizionamento del motore, collocato più in basso rispetto alla precedente 250 GT SWB grazie al sistema di lubrificazione a carter secco. Questa soluzione consentì di abbassare il baricentro della vettura, migliorandone sensibilmente la stabilità e il comportamento dinamico. Non sorprende quindi che la 250 GTO sia riuscita a imporsi rapidamente nelle competizioni internazionali, inaugurando un periodo di dominio che si protrasse fino al 1964 e contribuendo a trasformarla in quella che molti collezionisti considerano ancora oggi il vero Santo Graal dell'automobilismo sportivo.

Ancora oggi, la sigla GTO evoca un fascino particolare. L'acronimo identifica la Gran Turismo Omologata, una denominazione che sottolineava la natura sportiva del modello e la sua stretta connessione con il mondo delle competizioni. Tuttavia, il successo della vettura non fu determinato soltanto dalle sue caratteristiche tecniche. La Ferrari 250 GTO riuscì a conquistare il pubblico grazie a un equilibrio quasi irripetibile tra prestazioni, eleganza e innovazione.

Nel corso degli anni, la vettura è diventata un autentico oggetto di culto. Le sue quotazioni hanno raggiunto cifre straordinarie e ogni esemplare è diventato un pezzo da collezione ricercato in tutto il mondo. La 250 GTO è stata celebrata da collezionisti, designer, piloti e appassionati, fino a trasformarsi in un simbolo della cultura automobilistica internazionale.

Il regista Hoover parte proprio da questa considerazione per costruire il suo documentario: «Si stima che, nella storia dell’automobile, siano state prodotte circa due miliardi di vetture. Eppure, tra tutte, la Ferrari 250 GTO è un caso unico: ha attraversato il tempo, superato ogni automobile venuta prima e dopo di lei e si è impressa nell’immaginario collettivo come un’icona assoluta».

Il documentario, infatti, non si limita a ripercorrere la genesi di una delle vetture più famose della storia, ma approfondisce il rapporto tra il giovane ingegnere e il Drake, un legame professionale intenso e complesso che contribuì a plasmare l'identità della Ferrari moderna. Nel corso della sua carriera, Forghieri progettò alcune delle monoposto e delle vetture sportive più importanti del Cavallino Rampante, contribuendo alla conquista di undici titoli mondiali in Formula 1 e accompagnando la crescita dell'azienda fino alla scomparsa di Enzo Ferrari.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e successivamente selezionato dal San Francisco International Film Festival, dal Riviera International Film Festival e dal Motor Valley Fest di Modena, il documentario si propone come un omaggio a una delle figure più importanti della storia della Ferrari e, allo stesso tempo, come una riflessione sul significato dell'eredità che le persone lasciano attraverso il proprio lavoro.

Lo stesso Hoover sintetizza il senso più profondo del progetto con parole che rappresentano perfettamente l'essenza del docufilm: «Quello che era nato come un film su un’automobile è diventato qualcosa di molto più grande: una riflessione sul tempo, sull’eredità che lasciamo e sugli straordinari modi in cui riusciamo a dare significato ai brevi istanti che ci sono concessi su questa terra».