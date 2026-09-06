Ferrari 250 GTO, il film su Mauro Forghieri domani al cinema: storia di un’icona nata per le corse e diventata leggenda

Dai circuiti e dalle strade fino ad arrivare al grande schermo, la Ferrari 250 GTO torna ad essere protagonista indiscussa del mondo delle quattro ruote. Da domani fino al prossimo 9 settembre la più celebre delle gran turismo di Maranello sarà infatti protagonista nelle sale italiane di “Ferrari 250 GTO - L'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello”, il docufilm diretto da Steve Hoover che ripercorre la nascita e l'affermazione di una vettura diventata, in poco più di sessant'anni, un'icona assoluta dell'automobilismo.

Ma dietro alle linee della carrozzeria, alle vittorie in pista e al valore raggiunto nel mondo del collezionismo c'è una storia fatta soprattutto di uomini, decisioni e intuizioni. Al centro del racconto c'è Mauro Forghieri, il giovane ingegnere che nel 1961, a soli 26 anni, si trovò a guidare il reparto tecnico Ferrari e che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione della GTO e nella stagione che avrebbe contribuito a rilanciare Maranello.

La pellicola arriva nelle sale come evento speciale per appena tre giorni, dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma e la partecipazione a diversi festival internazionali. Attraverso immagini d'archivio, testimonianze e materiali raccolti quando Forghieri era ancora in vita, Hoover prova così a ricostruire non soltanto la storia della Ferrari 250 GTO, ma il contesto nel quale nacque una delle automobili più rare, vincenti e desiderate di sempre.

Il docufilm riporta al centro dell'attenzione una vettura che continua a essere considerata una delle più importanti nella storia dell'automobile. La Ferrari 250 GTO venne presentata il 24 febbraio 1962, in occasione della conferenza stampa con cui Maranello illustrava i programmi sportivi della stagione. Era l'evoluzione della 250 GT Berlinetta passo corto e nasceva con un obiettivo preciso: competere nel nuovo scenario delle gare GT internazionali. Ferrari stessa la definisce una vettura capace di incarnare la propria filosofia, combinando eccellenza tecnica e design e trasformando una vera macchina da corsa in una vettura omologata per la strada.

Dietro la nascita della GTO c'è una delle fasi più movimentate della storia tecnica di Maranello. Il progetto iniziale venne sviluppato da Giotto Bizzarrini, che partì dalla 250 GT SWB per creare una vettura più efficace dal punto di vista aerodinamico. Il lavoro sulla carrozzeria fu accompagnato da prove nella galleria del vento e in pista, mentre Sergio Scaglietti si occupò successivamente di dare forma definitiva alle superfici della vettura. Ma quando la 250 GTO arrivò alla presentazione ufficiale, il contesto tecnico di Ferrari era già profondamente cambiato e la responsabilità del suo sviluppo era passata a un giovane ingegnere destinato a diventare una delle figure più importanti nella storia del Cavallino: Mauro Forghieri.

La sigla GTO, Gran Turismo Omologata, raccontava già la particolare natura del progetto. L'obiettivo era portare in pista una vettura capace di essere competitiva nelle gare GT, mantenendo al tempo stesso la possibilità di essere utilizzata su strada. Sotto il cofano c'era il V12 Colombo di tre litri, capace di sviluppare circa 300 cv, mentre il telaio e l'assetto vennero sviluppati per ottenere il massimo rendimento sui circuiti. Il risultato era una macchina relativamente compatta, leggera, potente e soprattutto efficace, caratterizzata da una linea che ancora oggi viene considerata tra le più riuscite mai disegnate per una Ferrari.

La GTO non ebbe però bisogno di molto tempo per dimostrare il proprio valore. Già alla 12 Ore di Sebring del 1962, Olivier Gendebien e Phil Hill portarono una 250 GTO al secondo posto assoluto e alla vittoria nella propria categoria. Quello fu soltanto l'inizio di un percorso sportivo destinato a trasformarla in una leggenda. La vettura conquistò infatti il Campionato Internazionale Costruttori GT per tre anni consecutivi, nel 1962, 1963 e 1964, accompagnando i successi ottenuti in alcune delle gare più prestigiose dell'epoca.

La competitività contribuì in maniera determinante alla nascita del mito. La 250 GTO non era semplicemente una Ferrari veloce: era una macchina progettata intorno alla competizione, continuamente affinata e adattata alle esigenze delle gare. Non esistevano due esemplari perfettamente identici e nel corso della produzione furono introdotte numerose variazioni, dall'aerodinamica alle prese d'aria, fino alle dimensioni dei radiatori e alla configurazione dell'alettone posteriore. La produzione rimase inoltre estremamente limitata: furono realizzati 36 esemplari con motore da tre litri tra il 1962 e il 1964, ai quali si aggiunsero tre vetture sperimentali equipaggiate con un V12 da quattro litri.

È proprio questa combinazione di rarità, pedigree sportivo e unicità tecnica ad aver trasformato la GTO in uno degli oggetti da collezione più ambiti al mondo. Ogni telaio ha una propria storia, spesso legata a piloti, squadre private e competizioni internazionali. Con il passare dei decenni, il valore delle vetture è cresciuto fino a raggiungere cifre che appartengono al vertice assoluto del collezionismo automobilistico. Ma il prezzo, per quanto impressionante, racconta soltanto una parte della storia: ciò che rende realmente speciale una 250 GTO è il fatto che ogni esemplare rappresenta un frammento della stagione nella quale Ferrari riuscì a trasformare una gran turismo in una delle più efficaci macchine da corsa del proprio tempo.

Ed è qui che la storia della vettura si intreccia con quella di Mauro Forghieri. Il 30 ottobre 1961 Enzo Ferrari prese una decisione radicale: riorganizzò profondamente la propria struttura tecnica e affidò al ventiseienne Forghieri la responsabilità dei reparti tecnici. Era un incarico enorme per un ingegnere così giovane, soprattutto in un momento nel quale Maranello aveva bisogno di ritrovare equilibrio e competitività.

Il film di Hoover parte proprio da quel passaggio per raccontare una relazione professionale tutt'altro che semplice. Da una parte c'era Ferrari, il costruttore capace di imporre alla propria azienda una visione assolutamente personale delle corse e dell'automobile; dall'altra un giovane ingegnere chiamato a trasformare quelle ambizioni in soluzioni tecniche concrete. Il loro fu un rapporto fatto di fiducia, contrasti, intuizioni e risultati, che avrebbe accompagnato una parte fondamentale della crescita della Ferrari.

Forghieri sarebbe rimasto legato a Maranello per gran parte della propria carriera, contribuendo alla progettazione di alcune delle Ferrari più importanti della storia e ai successi della Scuderia in Formula 1. Il documentario, però, non vuole trasformarlo semplicemente nel "genio" celebrato dalla leggenda. Hoover cerca soprattutto di mostrare l'uomo, la sua personalità e il modo in cui lui stesso guardava alla propria carriera.

Il regista ha avuto infatti la possibilità di trascorrere con Forghieri l'ultimo anno della sua vita e di raccoglierne direttamente la testimonianza. È un elemento che conferisce al documentario un valore particolare: non è soltanto una ricostruzione storica realizzata attraverso immagini d'archivio e interviste, ma anche il racconto di un protagonista che può ripercorrere personalmente le tappe della propria esperienza.

Il docufilm può contare anche su una serie di testimonianze particolarmente significative. Tra i protagonisti ci sono Nick Mason, batterista dei Pink Floyd e grande collezionista Ferrari, Ralph Lauren, proprietario di una delle più importanti collezioni automobilistiche private del mondo, e Gordon Murray, uno degli ingegneri più celebri della Formula 1. La loro presenza permette di affrontare la 250 GTO non soltanto dal punto di vista storico e tecnico, ma anche da quello di chi ne ha conosciuto direttamente il fascino e ne ha compreso il valore nel corso dei decenni.

La pellicola alterna queste testimonianze alle immagini d'archivio e alle sequenze girate tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra. È un viaggio che attraversa epoche differenti e che mette a confronto il mondo della Ferrari degli anni Sessanta con quello contemporaneo, nel quale la 250 GTO è diventata un oggetto quasi irripetibile.

L'arrivo nelle sale assume quindi un significato particolare. “Ferrari 250 GTO - L'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello” oltre a raccontare la nascita di una vettura divenuta costosissima e rarissima, cerca di spiegare perché, tra miliardi di automobili costruite nella storia, proprio quella Ferrari abbia assunto un valore simbolico così forte.

Dal 7 al 9 settembre, per tre sole giornate, il pubblico italiano potrà così tornare dentro quella storia attraverso gli occhi del regista Hoover. E se la 250 GTO rimane il cuore del racconto, la vera protagonista sarà la relazione tra un'automobile, il suo progettista e l'uomo che aveva costruito intorno alle corse una delle più grandi leggende industriali del Novecento. «Quello che era nato come un film su un’automobile è diventato qualcosa di molto più grande - ha ammesso Hoover - una riflessione sul tempo, sull’eredità che lasciamo e sugli straordinari modi in cui riusciamo a dare significato ai brevi istanti che ci sono concessi su questa terra».