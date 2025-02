Ferrari, la 250 LM vince il “Best of the Best Award” dei concorsi d’eleganza 2024

PARIGI – Il fascino intramontabile del Cavallino Rampante continua ad ammaliare. La Ferrari 250 LM ha conquistato ancora una volta il cuore degli appassionati e degli esperti del settore, riaffermando il proprio status di icona indiscussa dell’automobilismo classico. Il suo telaio numero 06053, sottoposto a un meticoloso restauro da parte di Ferrari Classiche, ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi nel mondo delle auto d’epoca.

La Gran Turismo di Maranello ha infatti ricevuto dapprima il titolo di "Best of Show Competizione" al Cavallino Classic 2024 e, successivamente, la vittoria al Peninsula Classics "Best of the Best Award". Questo premio, assegnato a Parigi, ha consacrato la Ferrari 250 LM come la vettura più straordinaria tra tutte le vincitrici dei principali concorsi internazionali di eleganza.

Presentata per la prima volta al Salone di Parigi nel 1963, la 250 LM è una berlinetta che incarna la perfetta fusione tra design e prestazioni. Derivata dal prototipo 250 P, la sua evoluzione ha mantenuto lo spirito delle competizioni con un motore V12 da 3 litri capace di erogare 320 cv, un telaio tubolare in acciaio e una carrozzeria che coniuga aerodinamica ed eleganza. Nonostante la mancata omologazione nella categoria GT, la 250 LM riuscì comunque a lasciare un segno indelebile nel mondo delle corse, vincendo la 24 Ore di Le Mans nel 1965. Questo trionfo rappresentò l’ultima vittoria assoluta per Ferrari nella celebre gara di durata prima del recente ritorno al successo nel 2023 e nel 2024.

Oltre alla sua gloriosa storia sportiva, la Ferrari 250 LM si distingue per il suo design iconico e la raffinatezza ingegneristica. Elementi distintivi come i flying buttress, mutuati dalla 330 P e perfezionati attraverso studi in galleria del vento, conferiscono alla vettura un aspetto sportivo e, al contempo, elegante. La sua presenza nei concorsi d’eleganza più prestigiosi di tutto il mondo ne conferma il valore artistico e culturale che continua a essere apprezzato da collezionisti ed esperti del settore.

Il riconoscimento ricevuto a Parigi non è solo un tributo alla bellezza della 250 LM, ma anche alla sua storia e alla sua importanza nel panorama automobilistico mondiale. La giuria, composta da numerose personalità di spicco come Henry Ford III, Ralph Lauren, Jean Todt, Jay Leno e Nick Mason, ha saputo apprezzare non solo la perfezione estetica della vettura, ma anche il suo ruolo fondamentale nella storia delle corse.

Il successo della Ferrari 250 LM al Cavallino Classic e al Peninsula Classics "Best of the Best Award" testimonia l’impegno di Ferrari nella conservazione della propria eredità. Il restauro realizzato da Ferrari Classiche ha restituito alla vettura il suo splendore originale, rispettando fedelmente i dettagli tecnici e stilistici che l’hanno resero un’icona. Grazie a questo lavoro meticoloso, la 250 LM continua a brillare come uno dei capolavori più affascinanti della storia dell’automobilismo.

Soddisfazione da parte di Luigi Orlandini, Charman e CEP di Cavallino Inc. e di Canossa Events: «È con motivato orgoglio che accogliamo questo nuovo primato di un’auto vincitrice del nostro concorso di Palm Beach Cavallino Classic e ci congratuliamo con Chris e Ann Cox, proprietari della vettura. Questo successo testimonia l’assoluta qualità delle auto presenti a Cavallino Classic e sul nostro magazine, la 250 LM è stata la protagonista di copertina del numero 264, e premia il nostro impegno nel preservare, da oltre 40 anni, il patrimonio Ferrari».

L’emozione e il prestigio legati a questa vettura si rinnovano ad ogni evento in cui appare, e la sua recente affermazione nel "Best of the Best Award" rappresenta una celebrazione della passione e della dedizione che animano il mondo delle auto d’epoca. La Ferrari 250 LM rimane un simbolo di eccellenza, un capolavoro senza tempo che continua a ispirare e a emozionare generazioni di appassionati.