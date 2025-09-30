Ferrari, 60 gioielli storici del Cavallino Rampante alla Cavalcade Classiche svolta in Alto Adige

La Cavalcade Classiche, evento Ferrari dedicato alle auto storiche del cavallino rampante, si è svolta in Alto Adige dal 23 al 25 settembre 2025. Nel suggestivo scenario delle Dolomiti collezionisti, provenienti da diverse parti del mondo, hanno condotto un corteo formato da 60 storiche della casa di Maranello. Durante l'itinerario, le vetture hanno raggiunto la città di Bolzano, attraversato i passi più suggestivi delle Dolomiti, i territori dell'Alta Badia e sono arrivate a San Candido dopo essere passate per il lago di Mosigo a San Vito di Cadore, a Cortina d'Ampezzo e nei pressi del Lago di Misurina.

Le vetture presenti hanno rappresentato diverse epoche della storia del brand, infatti tra i modelli che hanno solcato le strade delle Dolomiti annoveriamo la Ferrari 166 MM del 1948, la prima stradale prodotta dal brand, la Dino 246 GT e le supercar GTO, F40 e F50. Scortata dalla Polizia Stradale, la carovana delle storiche del cavallino, partita da Bressanone, è stata accolta, lungo il percorso, da appassionati, turisti e studenti.