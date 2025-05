​Ferrari, al via l'F50 Legacy Tour. Celebrerà sulle strade della Toscana la supercar di Maranello

Sono passati oltre 30 anni dalla presentazione della Ferrari F50, che è stata svelata in maniera ufficiale il 9 marzo 1995 al Salone dell'automobile di Ginevra; così, per celebrare questo anniversario, la casa di Maranello ha organizzato l'F50 Legacy Tour 2025. Si tratta di un evento esclusivo che, da domani, fino al 10 maggio 2025, consentirà ai possessori della supercar di vivere un'esperienza di guida unica in Toscana.

Il Legacy Tour di quest'anno è il terzo organizzato da Ferrari, e segue quelli dedicati, rispettivamente, alla F40 ed alla GTO, del 2023 e del 2024. Per il 2025 il percorso parte da Saturnia, attraversa la Maremma, le colline senesi e l'Appenino tosco-emiliano, prima di giungere nello stabilimento di Maranello, dove le F50 verranno esposte e saranno impegnate in una parata sul Circuito di Fiorano al termine della manifestazione.

Nell'occasione, coprotagonisti saranno gli pneumatici Pirelli P Zero Corsa System della gamma Collezione dedicati alla F50, disponibili per i clienti partecipanti al tour e personalizzati con l'incisione 'Ferrari F50 Legacy Tour 2025' sulla spalla. Realizzati nelle misure 245/35 R18 (anteriore) e 335/30 R18 (posteriore), presentano un aspetto del tutto simile a quello dell'epoca, sono realizzati con materiali e tecnologie moderne, e sono stati sviluppati a Fiorano per garantire il rispetto delle prestazioni originali in termini di guidabilità e piacere di guida.