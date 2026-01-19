Ferrari, ancora un'asta record: pagati 38,5 milioni di dollari per una 250 GTO bianca originale

Asta record quella di Mecum di Florida dove una Ferrari 250 GTO di colore bianco (fornito di fabbrica) è stata acquistata per 38,5 milioni di dollari dall'imprenditore californiano David S.K. Lee, noto per la sua passione per le auto del Cavallino. Pur avendo conquistato il primato nelle aste, non si tratta della GTO più costosa della storia. Il record è del 2018 quando una Ferrari di questo tipo del 1963 (telaio 4153GT) è stato venduta in una transazione privata per 70,2 milioni di dollari al fondatore di WeatherTech, David MacNeil. Nella classifica assoluta delle Ferrari GTO l'esemplare bianco battuto all'asta di Mecum a Kismmee è preceduta - rispetto all'auto del record di 70 milioni - anche da altre tre vetture, tutte egualmente passate di mano in trattative private.

Sono due 250 GTO del 1962 - una blu e una rosso corsa - vendute rispettivamente a 39,6 e 48,4 milioni di dollari. E una Ferrari 250 GTO del 1963 che ha fruttato al suo proprietario in una cessione diretta ben 52 milioni di dollari nel 2013. Queste differenze, fanno notare i media specializzati, non sono legate a fluttuazioni del mercato bensì alle condizioni delle auto e ai loro palmares sportivi.

La più cara delle GTO, quella da 70,2 milioni, era infatti completamente originale e in perfette condizioni (mai restaurata) vantando una vittoria del Tour de France del 1964 e un quarto posto alla 24 Ore di Le Mans del 1963. La GTO bianca dell'asta di Mecum, pur essendo certificata Ferrari Classiche e vantando un lungo passato agonistico (costruita per il pilota britannico John Coombs, è stata guidata in varie gare anche da Roy Salvadori e Richie Ginther) presenta una 'anomalia' significativa per un collezionista, l'assenza del motore originale.

A causa di un incidente in una manifestazione a Goodwood nel 2023, mentre era alla guida il pilota di F1 Karoun Chandhok, il poderoso V12 'Colombo' si è rotto facendo uscire l'olio, con un principio d'incendio subito domato. Così, trattandosi di un danno al monoblocco non riparabile la GTO dell'asta Mecum ha dovuto essere ripristinata con un V12 originale ma il cui numero non corrisponde a quello dei documenti forniti ai primo proprietario John Coombs.