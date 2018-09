Ferrari d'epoca in Sardegna per Cavalcade Classiche. 70 gioielli per 800 km sulle strade dell'isola

PORTO CERVO - Sono state più di 70 le Ferrari d'epoca che da ogni parte del mondo si sono date appuntamento in Sardegna per la seconda edizione di Cavalcade Classiche. L'evento, a cui hanno partecipato clienti Ferrari di oltre 20 nazionalità, è ideato per condividere la passione per la guida di vetture che hanno segnato la storia del Cavallino Rampante. Una festa dell'automobilismo non solo per i proprietari ma per tutti gli appassionati, che hanno potuto ammirare sulle strade sarde alcuni dei capolavori più celebri realizzati da Ferrari: la 500 TRC, la 340 America, la 250 Europa, la 750 Monza e la 250 California SWB sono solo alcuni degli storici modelli che hanno fatto parte di questo corteo esclusivo.

La Cavalcade, che si è tenuta dal 18 al 22 settembre, è partita dalla Valle dell'Erica per scoprire ogni giorno nuovi scenari suggestivi del nord della Sardegna, da Alghero alla Valle della Luna, da Porto Cervo all'isola di Caprera. Dopo aver percorso oltre 800 km, la Cavalcade si è conclusa con una spettacolare sfilata e presentazione ufficiale di tutte le vetture al pubblico de La Maddalena.