Ferrari da record, la 250 LM che trionfò alla 24 Ore di Le Mans del 1965 venduta a Retromobile a 34,9 milioni di euro

La Ferrari 250 LM, numero di telaio 05893, che si aggiudicò la storica edizione delle 24 Ore di Le Mans del 1965 è stata venduta all’asta ieri per un valore da primato per il modello - €34,9 milioni. La vettura, guidata da Masten Gregory e Jochen Rindt per il team North American Racing Team (NART), conquistò nel 1965 la sesta vittoria consecutiva della Casa di Maranello a Le Mans ed è stata l'ultima Ferrari a trionfare a La Sarthe per ben 58 anni, fino al ritorno sul gradino più alto del podio francese targato 499P nel 2023. Questa vettura importante è stata esposta al Museo dell’Indianapolis Motor Speedway per oltre cinquant’anni, dal 1970 a oggi, prima di essere stata offerta in vendita da RM Sotheby’s a Retromobile, Parigi.