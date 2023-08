Una rara Ferrari trovata nel garage di una villa in vendita: vale 2 milioni di euro

Una rara Ferrari 250 GT Lusso è stata ritrovata in un garage di una villa sulla spiaggia di Santa Cruz affidata dagli eredi del proprietario a una coppia di agenti immobiliari. Dana Bambace e Kimberly Ward avevano appena ricevuto l'incarico, dopo la morte di David Downs, uno scienziato che lavorava per l'azienda aeronautica Lockheed Martin, con il compito di valutare le condizioni dell'immobile e procedere a eventuali ristrutturazioni prima di essere messa in vendita. Abbandonata da anni, la casa necessitava di alcuni lavori, ma nessuno avrebbe mai sospettato che, nell'ampio garage a tre vani, fosse custodita una Ferrari d'epoca, per di più in ottime condizioni.

Il modello

L'auto era sotto un telo polveroso, si tratta di una delle GT più rappresentative della produzione Anni 60 del Cavallino Rampante. Disegnata da Pininfarina e prodotta in circa 350 esemplari, con il suo V12 da quasi 3 litri di cilindrata, in grado di farle raggiungere i 240 Km/h, oggi è una vettura che può valere fino a 2 milioni di euro. La scoperta di un'auto così rara e prestigiosa è stata in realtà un problema in quanto gli eredi non volevano avere assolutamente niente a che fare con la Ferrari, tanto che, per capire se la vettura fosse originale, è stato necessario l'intervento di un broker di auto d'epoca, che, dopo il sopralluogo, ha confermato l’autenticit�. Pare inoltre che la Ferrari sia in ottime condizioni e che sia stata restaurata nei primi anni 2000 con una riverniciatura e una revisione completa del motore.