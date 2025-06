Fiat 600 festeggia i 70 anni alla 1000 Miglia. L'esemplare in gara appartiene al Centro Storico Fiat di Torino

Per rendere omaggio ai 70 anni di Fiat 600, la casa torinese ha schierato sulla griglia di partenza della 1000 Miglia 2025 un raro esemplare celeste della Fiat 600 del 1955, prima serie, solitamente custodito presso il Centro Storico Fiat di Torino. Nata nel 1955, Fiat 600 è stata un'auto che ha svolto un ruolo fondamentale nel motorizzare l'Italia del dopoguerra, affiancando e infine superando la tanto amata 500 «Topolino». La sua presenza in gara rappresenta anche un tributo a Dante Giacosa, il più famoso progettista di Fiat di cui nel 2025 si celebrerà il 120º anniversario della nascita. Giacosa ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'auto italiana con modelli iconici come la Topolino, la 600 e la 500, tutte vetture che hanno contribuito a rendere la mobilità un diritto accessibile a tutti.

Fiat e Abarth saranno al seguito della carovana della 1000 Miglia con una serie di «Support Cars», modelli in versione ibrida ed elettrica della Fiat 600, nonché la più potente, con i suoi 280 CV, Abarth 600e, tutte auto simbolo di un'evoluzione continua, nonché ponte tra passato e futuro. L'edizione numero 43 della 1000 Miglia, la leggendaria gara di regolarità per auto d'epoca, vedrà oltre 400 veicoli percorrere il classico tracciato Brescia-Roma-Brescia in cinque giorni. L'evento, per questa edizione, si snoda lungo un tracciato «a otto» ispirato a quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità, rievocando le origini di una delle più grandi leggende del motorsport italiano.