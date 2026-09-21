Gran Premio Nuvolari, a Vesco-Salvinelli la 36esima edizione con una Fiat 508 S del 1935

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, a bordo di una Fiat 508 S del 1935, hanno vinto la 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari, gara internazionale di regolarità per auto storiche che si è conclusa a Mantova. L'equipaggio italiano numero 5 ha preceduto Mario Passanante e Riccardo Riboldi, su una Fiat 508 C del 1937, e Alberto Aliverti e Yuri Merlo, anche loro su una Fiat 508 C del 1937. Un podio interamente occupato da vetture Fiat 508, con il quarto posto andato a Nicola Barcella e Simone Rossoni, su una 508 C del 1938. Quinti Gianmario Fontanella e Annamaria Covelli, su una Lancia Lambda Spider del 1927. "È stata una bellissima gara, abbiamo attraversato paesaggi mozzafiato e goduto come sempre di un'ottima ospitalità", hanno commentato Vesco e Salvinelli.

"È la gara che preferiamo in assoluto: ha un rapporto tra chilometri e numero di prove perfetto e quest'anno le prove tecniche sono state ancora più impegnative e divertenti». Per la categoria Coppa Nuvolari GT 2026, riservata alle supercar costruite dal 2001 al 2026, la vittoria è andata all'equipaggio formato da Gasparini e Fabris, al volante di una Ferrari 296 GTS del 2024. La manifestazione, organizzata dal 1991 da Mantova Corse, ha visto al via 280 equipaggi provenienti da numerosi Paesi, tra cui Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Australia, Argentina, Uruguay, Brasile, Cile e Francia. Le vetture storiche ammesse comprendevano modelli prodotti dal 1919 al 2000, suddivisi nelle categorie PreWar, Classic e Youngtimer, oltre a 35 moderne Gran Turismo.

«Il Gran Premio non è solo una manifestazione sportiva, ma un evento culturale e una piattaforma di sinergie tra enti pubblici e privati, capaci di valorizzare territori, comunità e cultura industriale», ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia. Anche quest'anno l'organizzazione ha mantenuto il programma Gran Premio Nuvolari Green, avviato nel 2020 per ridurre l'impatto ambientale della manifestazione. Tra le iniziative figurano la compensazione delle emissioni attraverso la piantumazione di alberi e la distribuzione di borracce riutilizzabili, oltre all'installazione di erogatori di acqua potabile nelle aree di partenza di Mantova e Rimini.