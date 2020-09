Gran Premio Nuvolari, al via il 18 settembre la 30esima edizione dello storica gara di regolarità

MANTOVA - È partito il conto alla rovescia per la trentesima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia, chedal 18 al 20 settembreriunirà a Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, il gotha dell'automobilismo storico insieme a vetture leggendarie per onorare il mito di Tazio Nuvolari, lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo. Il Gran Premio rappresenta un segnale di ripartenza per tutto il comparto dell'automobilismo storico dopo il difficile periodo segnato dalla pandemia da Coronavirus. Considerando la particolarità di questa edizione, saranno comunque 150 gli equipaggi in arrivo a Mantova, provenienti dai principali paesi europei: Austria, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Repubblica di San Marino, Spagna e Svizzera, complice la voglia di cimentarsi in una delle più belle gare al mondo, percorrendo le strade del Belpaese.

Ventotto invece le case automobilistiche al via: dalle italiane Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Ferrari e OM alle inglesi Triumph, Aston Martin, Jaguar e Bentley; dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno 50 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla manifestazione. Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d'interesse storico costruite fino al 1976, secondo le normative Fia, Fiva e Aci Sport. Grande novità di quest'anno sarà il progetto 'GP Nuvolari Green' grazie al quale Mantova Corse adotterà un approccio consapevole in campo di tutela e sostenibilità ambientale, impegnandosi nella piantumazione di alberi ad alto fusto in aree selezionate della città di Mantova, al fine di compensare ed azzerare le emissioni totali di CO2 prodotte dalla circolazione delle auto storiche partecipanti.

Tra le particolarità di questa edizione un percorso di 1.095 kmche attraverserà 5 regioni e 12 province, lungo la direttrice Mantova-Rimini-Siena-Rimini-Mantova, quella che negli anni ha incontrato maggiormente il favore dei partecipanti. Nuvolari prenderà simbolicamente parte alla manifestazione con il numero 1 a bordo dell'Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1930, la gloriosa auto con cui novant'anni fa il Mantovano Volante vinse la Mille Miglia. Tra gli equipaggi al via anche l'austriaco Dieter Quester ex pilota di Formula 1 degli anni '70 e testimonial di Red Bull che sarà al volante di una BMW Roadster del 1937.

Per celebrare questa edizione non mancheranno inoltrei campioni di regolarità come Andrea Vesco, già trionfatore in 7 edizioni nella rinnovata coppia con il padre, Gianmario Fontanella, Luca Patron, Alberto Aliverti, Giuliano Canè, Alessandro Gamberini e Mario Passanante, vincitore lo scorso anno. L'evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di 'EpocaChampionship', il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d'Oro delle Dolomiti (23-26 luglio 2020), la Targa Florio (15-18 ottobre 2020) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (21-24 gennaio 2021).