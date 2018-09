Gran Premio Nuvolari, il 14 settembre partono da Mantova 300 bolidi da sogno. Tributo Maserati con auto storiche e moderne

MANTOVA - Fervono i preparativi per la 28a edizione del Gran Premio Nuvolari (14-15-16 settembre) che quest’anno registra un alto numero di presenze: 300 gli equipaggi in arrivo a Mantova, due terzi dei quali stranieri, provenienti da Europa, Asia, America e Australia. 20 i paesi rappresentati e 43 le case automobilistiche in gara: dalle italiane Maserati (la Casa del Tridente è main sponsor della manifestazione), in prima linea con Fiat, Lancia, Alfa Romeo, OM e Ferrari, alle inglesi Aston Martin, Bentley, Jaguar, Triumph; dalle statunitensi Chevrolet, Chrysler e Ford, alle tedesche BMW, Mercedes, Porsche, fino alle francesi firmate Ettore Bugatti.

Specialisti e dilettanti. La manifestazione si profila dunque come una parata di leggendarie vintage cars che ripercorrono la storia dell’automobile dal primo dopoguerra agli anni 70, passando per lo stile inconfondibile della Dolce Vita. Al volante appassionati equipaggi formati da gentlemen drivers (soltanto cinque gli equipaggi femminili), in alcuni casi specialisti della Regolarità, in altri collezionisti attratti dalla possibilità di esibire i propri gioielli e di guidarli su strada in un evento dedicato alla memoria di uno dei più grandi campioni dell’automobilismo di tutti i tempi.

1919-1972. Organizzata da Mantova Corse assieme ad Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari, la manifestazione è riservata ad automobili d’interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972, secondo le normative FIA, FIVA, ACI Storico e ACI Sport. Il percorso prevede andata e ritorno a Mantova, con tappe in varie località della Pianura Padana, dell’Emilia Romagna, dell’Umbria, delle Marche e della Toscana, per un totale di 1070 chilometri.

Maserati in prima linea. Tra i numerosi partner della manifestazione spicca la Maserati, che nell’occasione organizza il “Maserati Tribute”, evento parallelo alla gara di regolarità di auto storiche, al quale parteciperanno dieci modelli costruiti tra il 1973 e il 2018, comprese dunque le vetture della produzione attuale.

L’omaggio al campione. Per tutta la durata della manifestazione, la Casa del Tridente esporrà a Mantova, nella magnifica cornice di piazza Sordello, la monoposto storica 6C-34 della collezione Umberto Panini di Modena, che farà bella mostra di sé accanto alla Levante GranSport Model Year 2019.

Progetto vincente. La 6C-34 venne concepita da Ernesto Maserati a seguito dell’introduzione della nuova formula internazionale basata sul limite di peso massimo di 750 kg. Dotata di un motore 6 cilindri in linea da 270 cv e con una velocità massima di 250 km/h, debuttò appena uscita dalla fabbrica, il 9 settembre 1934, nel Gran Premio d’Italia a Monza: Tazio Nuvolari la portò al 5° posto. Sempre al volante della 6C-34, il mantovano avrebbe poi ottenuto, il 30 settembre, il terzo posto a Brno e, nelle settimane successive, due vittorie particolarmente prestigiose: nel Circuito di Modena del 14 ottobre e nella Coppa Principessa di Piemonte, a Napoli, il 21 ottobre.

Passerella inglese. La moderna Levante MY 2019 arriva a Mantova reduce dall’anteprima internazionale a Goddwood, dove è stata una delle star del Festival of Speed svoltosi dal 12 al 15 luglio. Nell’occasione anche il pubblico italiano potrà vedere da vicino i dettagli di un restyling che ha interessato i proiettori (Full Led adattivi a matrice), la leva del cambio a corsa corta con funzionalità migliorata e, sulle versioni GranLusso e GranSport, inediti contenuti quali la pelle “pieno fiore”, i nuovi colori esterni, i cerchi in lega di nuovo disegno e alcune finiture interne aggiornate.

Tridente nella Storia. Tra le vetture d’epoca al via del GP Nuvolari, spicca invece la presenza annunciata della A6 1500 Berlinetta disegnata da Pininfarina e prodotta nel 1949: è la prima Maserati stradale, sportiva nata per assecondare le esigenze dei tanti gentleman-driver dell’epoca. Adottava un motore 1500 che divenne la base per le vetture da corsa e da strada Maserati degli anni successivi, a cominciare dalla mitica A6 GCS. Tra le auto storiche, ma più giovani, spicca la presenza di una Quattroporte prodotta nel 1968, vettura cardine nella storia di Maserati, che, con la prima generazione della sua berlinona sportiva ad alte prestazioni, nel 1963 creò un segmento del mercato prima inesistente.

Eccellenza italiana. «Siamo molto lieti di essere main partner del Gran Premio Nuvolari, che ricorda il leggendario pilota mantovano Tazio Nuvolari, assieme a cui Maserati ha celebrato importanti vittorie» ha dichiarato Umberto Cini, general manager del Tridente per la Regione EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente). «Siamo felici di portare il nostro marchio per oltre mille chilometri di strade uniche al mondo, tra le bellezze d’Italia, in un connubio di storia, passione e tradizione, valori in cui si rispecchia pienamente Maserati, che inoltre è orgogliosa di confermare il proprio ruolo di ambasciatore internazionale dell‘eccellenza italiana».

Star e campioni. Maserati reciterà dunque il ruolo di star tra le auto d’epoca e moderne. Ma non mancheranno, nel parterre del Gran Premio Nuvolari, anche personaggi di fama ad arricchire la manifestazione. Tra questi l’ex campione di tennis Adriano Panatta, che guiderà una Jaguar XK120 OTS del 1952, assistito dalla moglie nel ruolo di navigatrice. Al volante di una Alfa Romeo 1900 SS del 1956 gareggerà invece l’ex rallysta e due volte campione del mondo Miki Biasion, affiancato da Mario Peserico, direttore di Eberhard & Co.

Visita alla Formula 1. La carovana del GP Nuvolari farà tappa anche a Faenza, sede storica della Toro Rosso, e, come già avvenuto l’anno scorso, i “bolidi di ieri” sfileranno accanto alle modernissime vetture della F1 moderna. Domenica 16 il percorso toccherà infatti Piazza del Popolo, nel centro di Faenza, per il controllo timbro tra le F1 che negli ultimi dieci anni hanno vestito i colori della scuderia fondata da Giancarlo Minardi.