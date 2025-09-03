Gran Premio Nuvolari, per l'edizione 2025 attesi 300 equipaggi da tutto il mondo. In gara 35 case automobilistiche

Mancano poche settimane al via dell'edizione 2025 del Gran Premio Nuvolari, manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche in programma dal 18 al 21 settembre. Sono 300 gli equipaggi attesi a Mantova, dove prenderà il via al carovana composta da vetture fabbricate dal 1919 al 1981 che attraverseranno paesaggi pittoreschi e le strade più belle del nord e centro Italia per un totale di 1081 chilometri e 100 prove cronometrate. Come da consolidata tradizione del Gran Premio Nuvolari, il numero 1 verrà riservato simbolicamente al più grande pilota di tutti tempi, il leggendario Tazio Nuvolari. Segue una rappresentanza di GT, moderne Gran Turismo, e quindi le 300 auto storiche provenienti da numerosi Paesi.

In gara 35 case automobilistiche, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti. Quest'anno saranno 85 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1923 al 1946) che prenderanno parte alla manifestazione. Infine, il Gran Premio Nuvolari ha avviato nel 2020 l'iniziativa «Gran Premio Nuvolari Green» per promuovere la sostenibilità ambientale. Tra le azioni ricordiamo la piantumazione di alberi per compensare la CO₂ emessa dalle auto storiche e la riduzione della plastica tramite la distribuzione di borracce ecologiche ai partecipanti, staff e media ricaricabili dagli erogatori di acqua potabile messi a disposizione dall'organizzazione lungo il percorso tra Mantova e Rimini.