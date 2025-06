GP Roma, cento anni fa la prima edizione. Fusco (Ac Roma): «Celebriamo pagina importante della nostra storia»

Era il 22 febbraio 1925 quando la Principessa Mafalda diede ufficialmente il via al primo “Reale Premio di Roma” , sul circuito cittadino di Monte Mario , lungo 10,625 chilometri . La competizione, organizzata dall'Automobile Club Roma appena tre anni dopo la sua fondazione , vide il trionfo del Conte Carlo Masetti , su una Bugatti Tipo 35 , dopo quaranta giri di gara, percorsi a una media di 97,287 km/h. Il circuito, impegnativo e spettacolare, partiva da viale delle Milizie e affrontava la salita di Monte Mario, via della Camilluccia, via Cassia, il Lungotevere e viale Angelico, con il pubblico assiepato lungo il percorso e sulle tribune predisposte. Il successo della manifestazione fu racconto che i romani la battezzarono con entusiasmo una “ gara da Anno Santo ”, richiamando il Giubileo inaugurato da Papa Pio XI.

Pochi mesi prima, il 4 gennaio 1925 , su parte del medesimo percorso, si era svolta la gara motociclistica denominata “Salita di Monte Mario” , vinta dal giovane Piero Taruffi su una moto AJS 350 cc , regalo del la gara motociclistica denominata “Salita di Monte Mario” , vinta dal giovane Piero Taruffi su una moto AJS 350 cc , regalo del padre. vittoria Quella segnò l'inizio della straordinaria carriera di Taruffi, campione delle due e delle quattro ruote, progettista e collaudatore di prototipi leggendari, nonché vincitore dell'ultima edizione competitiva della Mille Miglia nel 1957.

Roma si prepara a far rivivere il fascino delle grandi competizioni motoristiche del passato. A cento anni dalla prima edizione del “Reale Premio di Roma” , l' Automobile Club Roma , con il patrocinio dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale , promuove per il 7 e 8 giugno 2025 una manifestazione di auto storiche, che vedrà protagonista auto e moto d'epoca con l'esposizione a Piazza dei Quiriti, seguita dalla rievocazione del “Circuito di Monte Mario” su cui la gara si tenne un secolo fa. L'evento, organizzato in abbinamento con la sesta edizione del concorso d'eleganza “Volpe Argentata” , ideato da Prisca Taruffi in memoria del padre Piero , campione dell'automobilismo capitolino, si inserisce nel calendario delle celebrazioni per due importanti ricorrenze: il centenario della prima gara automobilistica internazionale di Roma e quello della vittoria di Taruffi nella storica “Salita di Monte Mario” , disputata il 4 gennaio del 1925.

"Con questa iniziativa – ha dichiarato Giuseppina Fusco – presidente dell'Automobile Club Roma – vogliamo celebrare una pagina importante della nostra storia sportiva, il “Reale Premio Roma”, una competizione che cento anni ha segnato l'ingresso della Capitale tra le grandi città europee protagoniste delle corse automobilistiche. L'evento testimonia il rinnovato impegno dell'Ente nella valorizzazione del motorismo storico e nella rievocazione delle tradizioni che legano l'automobile al territorio e intende promuovere le auto d'epoca quale testimonianza di ingegno e di creatività e quale patrimonio culturale, storico e artistico da tramandare alle nuove generazioni. Un patrimonio da conservare e da valorizzare per non dimenticare le radici del nostro passato"