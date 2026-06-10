Grand Prix Storico di Roma, nel weekend l'evento “clou” di una primavera romana piena di appuntamenti dedicati alle auto storiche

La primavera romana, con i suoi colori unici e le piazze accoglienti, ricche di storia ma anche del più attraente “made in Italy” si conferma come un appuntamento ambito per il mondo vetture storiche. Nelle settimane scorse si è svolto il primo Anantara Concorso Roma che ha portato nella Capitale il meglio del collezionismo a quattro ruote, mai visti tanti “pezzi” in una sola manifestazione! A fine maggio la Scuderia “La Manovella” ha offerto un’anteprima di quella che sarà la rievocazione storica del circuito di Caracalla 2027.

Il primo week end di giugno ha aperto al golf con la riuscita manifestazione “Volpe Argentata Invitational” la bella manifestazione organizzata dall’infaticabile Prisca Taruffi, che unisce i due mondi del “green” e delle piste per rendere omaggio al più grande campione romano, ovvero Piero Taruffi. il papà di Prisca, vincitore dell’ultima Mille Miglia.

Il prossimo fine settimana si raddoppia. I Castelli ospiteranno infatti la sesta edizione della Frascati-Tuscolo, la cronoscalata tanto cara ai piloti romani, promossa dall’Automobile Club Roma, dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Veio Automotorsport Vintage, ACI Storico, e naturalmente dal Comune di Frascati, con il coordinamento dell’appassionatissimo Salvatore Calvaruso.

Nella Capitale, invece, sono i giorni del Gran Premio Storico, giunto alla sua quinta edizione con una crescita costante che qualifica il lavoro dell’organizzazione con la regia di Stefano Pandolfi. La quinta edizione Grand Prix Storico di Roma si sviluppa attraverso tre giornate straordinarie .

Giovedì 12 giugno la giornata inaugurale del Grand Prix Storico di Roma presso la Farnesina assume un particolare significato nell’ambito della Giornata del Made in Italy motoristico, ponendo al centro il valore delle eccellenze italiane come strumento di promozione culturale, economica e diplomatica del Paese. La scelta della sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sottolinea il ruolo che il patrimonio industriale, tecnologico e motoristico italiano riveste quale ambasciatore dell’identità nazionale nel mondo. L’atteso intervento del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari steri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani darà forza a questa “mission”.

Sabato 13 giugno la scena si sposta in Via Condotti nel cuore della Capitale, tra le vetrine più prestigiose e le icone dell’alta moda internazionale La giornata di Via Condotti celebra l’incontro tra il fascino senza tempo dell’automobilismo storico e l’eccellenza dello stile italiano. Le vetture protagoniste della manifestazione non rappresentano soltanto capolavori di ingegneria e innovazione, ma autentiche opere d’arte su ruote, espressione di quella creatività e di quel gusto estetico che hanno reso l’Italia un punto di riferimento globale. La mostra delle Formula Uno Storiche comprende l’Alfa Romeo 184/T F1 anno 1984, la Maserati 4Clt anno 1938, la March-Beta 761 anno 1975, Brabham BT 12 anno 1966 Interverranno il Presidente commissione sport moda e spettacolo Permanente Mariano Angelucci l’Assessore ai trasporti e alla mobilità della regione Lazio Fabrizio Ghera, l’Onorevole Maria Spena consigliera di sporte e salute, Stefano Pandolfi consigliere Automobil Club Italia.

L’EUR sarà il palcoscenico della giornata conclusiva del Grand Prix Storico di Roma, domenica 14 giugno. Nel suggestivo circuito allestito ai piedi del prestigioso Palazzo Fendi, oltre 80 vetture storiche e da competizione daranno vita a un’emozionante parata dinamica, offrendo al pubblico uno spettacolo unico nel suo genere. L’EUR diventa così il cuore pulsante della manifestazione: un luogo dove storia, passione e adrenalina si incontrano per celebrare il patrimonio motoristico italiano e internazionale in una delle cornici più iconiche della Capitale. Un paio di settimane di calma, per scaricare l’adrenalina e sarà il turno del Rally di Roma Capitale con il suo percorso verso la titolazione mondiale…