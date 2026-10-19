Imola Classic 2026, quasi 250 auto per la Le Mans Classic Series. Gare all'Enzo e Dino Ferrari

L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha ospitato lo scorso weekend l'Imola Classic, appuntamento conclusivo della stagione 2026 della Le Mans Classic Series. Il circuito romagnolo ha accolto quasi 250 vetture storiche suddivise in dieci categorie, offrendo al pubblico uno spettacolo dedicato alle diverse epoche delle competizioni automobilistiche. In pista si sono alternate auto Turismo, GT e prototipi endurance, protagonisti di nove gare nella giornata conclusiva, dopo le prove disputate sabato. Tra i partecipanti anche Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing, impegnato nelle categorie Legends 2 e Group C Racing. In coppia con Richard Dean ha ottenuto tre podi nelle quattro gare affrontate durante il fine settimana.

Nella Heritage Touring Cup 1 hanno vinto Olivier ed Emile Breittmayer su BMW 3.0 CSL, mentre Emile Breittmayer si è imposto anche nella Classic Endurance Racing 1 al volante di una Lola T70 Mk 3B Spyder. John Spiers e Nigel Greensall hanno conquistato successi nella Gentlemen Challenge, con una Lister Jaguar Costin, e nella Classic Touring Challenge, su Ford Mustang 289. Nella Classic Endurance Racing 2 la vittoria è andata a Stephane Nguyen su Lola T282, mentre Mark Sumpter ha primeggiato nella Endurance Racing Legends 2 - GT2 con una Porsche 993. James Thorpe e Phil Keen si sono aggiudicati la Heritage Touring Cup 2 su Holden Commodore VL; David e Olivier Hart hanno vinto la Group C Racing con una Lola T92/10. Infine, Ivan Vercoutere e Alex Muller hanno conquistato la Endurance Racing Legends 1 - LMP e GT1 a bordo di una Dome S 101.

Il sindaco di Imola Marco Panieri ha sottolineato il valore dell'appuntamento per il territorio, sia per la valorizzazione della tradizione automobilistica sia per le ricadute economiche sulla comunità. Anche il direttore generale del circuito, Pietro Benvenuti, ha evidenziato l'importanza di riportare in pista vetture che hanno segnato la storia delle corse, ringraziando organizzatori, team e appassionati presenti.