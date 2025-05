La Capitale celebra il centenario del primo “Reale Premio Roma”. Rievocazione storica con auto e moto d'epoca il 7 e 8 giugno

A cento anni dalla prima edizione del «Reale Premio Roma», l'Automobile Club Roma, con il patrocinio dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, promuove per il 7 e 8 giugno una manifestazione di auto storiche, che vedrà protagoniste auto e moto d'epoca con l'esposizione a Piazza dei Quiriti, seguita dalla rievocazione del «Circuito di Monte Mario» su cui la gara si tenne un secolo fa. L'evento, organizzato in abbinamento con la sesta edizione del concorso d'eleganza «Volpe Argentata», ideato da Prisca Taruffi in memoria del padre Piero, campione dell'automobilismo capitolino, si inserisce nel calendario delle celebrazioni per due importanti ricorrenze: il centenario della prima gara automobilistica internazionale di Roma e quello della vittoria di Taruffi nella storica «Salita di Monte Mario», disputata il 4 gennaio del 1925.

La manifestazione si aprirà sabato 7 giugno, con l'esposizione statica di circa 40 automobili e 10 motociclette d'epoca presso Piazza dei Quiriti, tra cui si confida di poter annoverare anche un esemplare originale della Bugatti Tipo 35, l'auto vincitrice al «Reale Premio Roma» del 1925. I veicoli parteciperanno a un corteo rievocativo con scorta della Polizia Locale di Roma Capitale lungo parte dello storico Circuito di Monte Mario, con partenza da Piazza dei Quiriti e arrivo presso il Golf Club «Parco di Roma». Le attività proseguiranno domenica 8 giugno con una mostra di eleganza, che si svolgerà per l'intera giornata presso il Golf Club, a corredo della consueta gara di golf a squadre «Amateur Challenge». In chiusura, la cerimonia di consegna ai partecipanti delle medaglie celebrative del centenario, il premio «Best of Show» per l'auto storica più rappresentativa e il premio speciale per la motocicletta di maggior rilievo storico.

Era il 22 febbraio 1925 quando la Principessa Mafalda diede ufficialmente il via al primo «Reale Premio Roma», sul circuito cittadino di Monte Mario, lungo 10,625 chilometri. La competizione, organizzata dall'Automobile Club Roma appena tre anni dopo la sua fondazione, vide il trionfo del Conte Carlo Masetti, su una Bugatti Tipo 35, dopo quaranta giri di gara, percorsi a una media di 97,287 km/h.