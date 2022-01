La Lancia Flaminia si prepara per il nuovo Presidente della Repubblica. È la “primadonna” dei cortei Stato

La Lancia Flaminia decappottabile blu scuro del presidente della Repubblica si prepara per accogliere il nuovo presidente della Repubblica. L'auto è stata avvistata stamattina nelle vie di Roma e nei pressi del Quirinale per dei giri di prova. La Lancia Flaminia è la 'primadonna' dei cortei di Stato e compare solo in rare occasioni ufficiali: l'insediamento del presidente della Repubblica, la parata del 2 giugno, l'omaggio all'altare della Patria, visite di Stato di particolare rilievo.

Nel garage del Quirinale ne esistono tre esemplari identici, verniciati nel caratteristico blu notte, dispongono di una selleria in pelle Connolly nera, interfono per comunicare con l'autista, 5 sedute posteriori con ampio divano e due strapuntini. Sono dotate di cappotta elettrica, e una ha il tetto trasparente per i casi di pioggia. Possono ospitare sette persone. La vettura fu scelta per la sua classe (all'epoca era quasi una Rolls Royce) : nel marzo 1960, all'epoca della presidenza Gronchi, ne furono commissionate cinque alla carrozzeria Pininfarina: oltre alle tre del presidente, una fu donata alla regina d'Inghilterra nel 1962, un'altra e' stata regalata in tempi recenti da Ciampi al Museo dell'Automobile di Torino.

Denominate 335 per la lunghezza specifica del passo (3,35 m contro i 2,87 della berlina, di cui adotta lo stesso motore a benzina da 2.5 litri), sono state battezzate "Belfiore", "Belsito", "Belvedere", come alcuni cavalli delle scuderie del Quirinale. Da quando Pinin Farina le realizzò, sono state utilizzate in occasione delle visite di capi di stato da John Fitzgerald Kennedy a Charles De Gaulle e sono state sottoposte a un attento restauro nel 2001.