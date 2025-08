Lancia Delta S4 festeggia il 40° anniversario dal debutto.L'esordio nel WRC fu al RAC del 1985

Era il 1985 e Lancia aveva bisogno di un'auto a trazione integrale, la Lancia 037, vittoriosa del titolo costruttori nel 1983 non era più abbastanza per competere contro le altre case automobilistiche. Era arrivato il momento del debutto della Lancia Delta S4, l'auto più estrema costruita del marchio torinese. Ingegneria all'avanguardia ed estetica funzionale alle prestazioni caratterizzano questa vettura nata, appunto, per gareggiare nei rally sebbene ne siano stati costruiti 200 esemplari in versione stradale, a cavallo tra il 1985 e il 1986, per rispettare il numero minimo imposto dalla FIA per omologare la versione da gara. Il debutto della Lancia Delta S4 nel Campionato Mondiale Rally fu al RAC Rally in Gran Bretagna con la vittoria del duo Henri Toivonen e Neil Wilson, che portarono la nuova vettura sul gradino più alto del podio. In realtà, però, la sua prima uscita agonistica avvenne qualche mese prima, a luglio, al Rally Colline di Romagna, prova su sterrato valida per la Coppa Italia.

In quell'occasione, la Delta S4 venne affidata a Markku Alen e Ilkka Kivimaki e si impose con autorità, tagliando il traguardo con quasi nove minuti di vantaggio sul secondo classificato. Anche a 40 anni di distanza, la Lancia Delta S4 è rimasta un'auto iconica per tutti gli appassionati, una gruppo B estrema dotata di una struttura tubolare, carrozzeria con pannelli a nido d'ape in kevlar e fibre di carbonio che consentono di raggiugnere un peso di 966 kg. Lo schema della meccanica prevede un motore quattro cilindri bialbero da 1759 cc montato in posizione centrale e doppiamente sovralimentato mediante turbocompressore e compressore volumetrico ed è in grado di raggiunge 500 CV e toccare i 250 km/h di velocità massima.

Fin dal suo esordio si rivela subito estremamente competitiva e nel 1986 conquista il titolo italiano ed europeo, vincendo circa quindici rally tra cui Monte-Carlo, Costa Smeralda, Mille Miglia e Targa Florio. Ad oggi, uno dei 29 esemplari da rally costruiti è custodito presso l'Heritage Hub Stellantis di Torino. Ma la storia di Lancia nel motorsport è viva ancor oggi, con la Ypsilon Rally4 HF che oltre ad essere protagonista nel Trofeo Lancia è anche competitiva tra le rally4, vincendo nei rally titolati tra le vetture a due ruote motrici.