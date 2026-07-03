Lancia Fulvia HF del trionfo al Monte-Carlo torna protagonista. Al centro della mostra “Monaco e l'automobile, dal 1893 a oggi”

La Lancia Fulvia 1600 HF numero 14, una delle vetture più rappresentative della storia del rally, torna nel Principato di Monaco. L'esemplare che conquistò il Rally di Monte-Carlo del 1972 con l'equipaggio formato da Sandro Munari e Mario Mannucci è tra le protagoniste della mostra 'Monaco e l'automobile, dal 1893 a oggi', allestita al Grimaldi Forum dall'1 luglio al 6 settembre. L'esposizione ripercorre l'evoluzione dell'automobilismo attraverso alcune delle sue espressioni più significative, dai concorsi d'eleganza che animavano il Casinò di Monaco alla nascita del Rally di Monte-Carlo, fino alla Formula 1. Tra le vetture in mostra trova spazio anche la Fulvia HF conservata presso l'Heritage Hub di Torino, protagonista di una delle imprese più celebri del motorsport italiano. La vittoria del 1972 rappresentò uno dei momenti simbolo della storia sportiva di Lancia.

Sui tornanti innevati del Col de Turini, la coupé torinese riuscì infatti ad avere la meglio su rivali più potenti grazie a un equilibrio tra peso contenuto, agilità e trazione anteriore che si rivelò determinante nelle difficili condizioni di gara. Presentata nel 1965 e disegnata da Piero Castagnero, la Fulvia Coupé montava un motore V4, proposto in diverse cilindrate fino a 1.600 cc. Il trionfo nel Principato contribuì anche al successo commerciale del modello, tanto da ispirare la successiva serie speciale Fulvia Coupé 1.3 S Monte-Carlo. Terminata la mostra, la Fulvia HF numero 14 farà ritorno all'Heritage Hub di Torino, il polo espositivo ospitato nel comprensorio di Mirafiori che custodisce quasi 400 vetture classiche dei marchi italiani del Gruppo Stellantis, insieme alla collezione ASI Bertone.