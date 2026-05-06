Legacy Tour 2026, al via un viaggio nell’Italia centrale per celebrare il mito della Ferrari 275 GTB4

Ci sono auto che hanno fatto la storia e auto entrate nel mito. Tra queste ultime ce n’è una insuperabile: è la Ferrari 275 GTB (Gran Turismo Berlinetta), prodotta a Maranello tra il 1964 e il 1968, nelle versioni GTB, GTS (dove la S sta per Spider) e GTB4, la più pregiata, così denominata perché sotto al cofano anteriore pulsa un motore V12 con 4 alberi a camme in testa. Della GTB4 ricorre quest’anno il 60° anniversario, ricorrenza che viene celebrata con il Legacy Tour 2026, un tour attraverso l’Italia centrale in programma dal 6 all’8 maggio. Vi partecipano 33 vetture provenienti da tutto il mondo, tutte Ferrari 275 nelle versioni GTB, GTS e GTB4.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio dai Comuni di Bevagna, Monte Castello di Vibio e Spoleto, toccherà luoghi simbolo del centro Italia, dalle colline umbre di Monte Castello di Vibio all’antico splendore di Spoleto, e si concluderà con un gran finale nel luogo di nascita di queste automobili, lo stabilimento Ferrari di Maranello, prima di unirsi in parata sul Circuito di Fiorano.

Per i fortunati proprietari di questi autentici capolavori del Made in Italy rombante sarà un’occasione unica di scoprire parte del Belpaese guidando uno dei prodotti più iconici tra quelli contrassegnati dal cavallino rampante; per chi vedrà passare le 33 Ferrari lungo le strade del Legacy Tour sarà invece l’occasione per imbattersi in una sfilata di autentiche rarità, gioielli con quotazioni che possono raggiungere e superare ampiamente i 3 milioni di euro (ancora di più se il precedente proprietario è stato una celebrità).

Le Ferrari protagoniste del tour in corso sono, come detto, 275 GTB, 275 GTS e 275 GTB4, tutte prodotte tra il 1964 e il 1968, con la collaborazione di Scaglietti e, per la Spider, di Pininfarina. La 275 GTB – vale la pena ricordarlo - introdusse due importanti novità tecniche per una vettura stradale Ferrari: il cambio transaxle montato posteriormente e sospensioni posteriori indipendenti. Due soluzioni tecnologiche che stabilirono un nuovo punto di riferimento in termini di maneggevolezza ed equilibrio. La 275 GTS, spider realizzata con la collaborazione di Pininfarina, condivideva queste caratteristiche affiancate ad elementi stilistici distintivi, come i cerchi ruota a raggi. La 275 GTB presentava invece cerchi in lega, con disegno a 10 fori, scelta mirata a preservare la sportività.

Presentata al Salone di Parigi del 1966, la GTB4 rappresentò un’ulteriore pietra miliare ingegneristica: fu, come detto, la prima Ferrari di serie a montare una versione del motore V12 a quattro alberi a camme in testa, derivata direttamente dal prototipo endurance P2. Si faceva notare anche per particolari che evocavano il mondo delle corse, come la gobba sul cofano, le famose uscite d’aria laterali, la coda tronca con spoiler, i fari carenati, tipici della 250 GTO, gli interni con la pelle in sostituzione delle parti in legno e altri dettagli ispirati all’immagine racing. Della GTB4 fu anche preparata una versione per le corse, la 275 GTB/C Competizione, che nelle mani di scuderie e piloti privati si fece valere nelle competizioni più disparate, dalle semplici cronoscalate alla mitica 24 Ore di Le Mans.

Ecco, in dettaglio, il programma della manifestazione dedicata all’iconica Ferrari GTB. Il 6 maggio, alle ore 9, inizio del tour da Boschetto Vecchio (Perugia); a seguire tappe a Monte Castello di Vibio (Perugia); a Rocca Ripesena (Terni); a Città della Pieve (Perugia) e rientro a Boschetto Vecchio. Il 7 maggio, dopo la partenza da Boschetto Vecchio (ore 9), dalle 12 alle 13,45 le Ferrari saranno esposte a Spoleto, in Piazza Duomo, poi il tour proseguirà per Bevagna, per rientrare alle 16,45 a Boschetto Vecchio. L’8 maggio partenza da Boschetto Vecchio alle 8 del mattino e tappe al castello di Valenzano (Subbiano) dalle ore 10,15 alle 11; proseguimento per Scarperia (tra le 12,45 e le 14) e gran finale a Maranello, dove le auto saranno alle 16,45 in piazza, per poi trasferirsi per la parata conclusiva sul circuito di Fiorano.