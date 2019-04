Made in Italy protagonista a Techno Classica di Essen. L’Alfa incanta, Abarth rilancia il mitico kit 595 per la 500

ESSEN - Si chiama Techno Classica, è la più importante manifestazione di auto storiche d’Europa, una delle più qualificate del mondo. Si svolge in Germania, a Essen, città della Ruhr, di cui è il secondo centro maggiore dopo Dortmund, richiamando visitatori da tutto il continente, e non solo, come dimostrano i numeri da record registrati nel 2018: più di 188.000 visitatori, oltre 2.700 auto in vendita, più di 1.250 espositori provenienti da 30 Paesi e oltre 200 club e associazioni distribuiti in 21 padiglioni e 4 aree esterne per un totale di 120.000 metri quadrati.

Giunta alla 31ma edizione, Techno Classica è stata scelta quest’anno come vetrina privilegiata da FCA Heritage, il comparto affidato allo staff di specialisti guidati da Roberto Giolito che cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio motoristico italiano. A pochi giorni dalla presentazione dell’Heritage Hub di Mirafiori, ecco dunque in primo piano, dal 10 al 14 aprile, sotto i riflettori della maxi fiera tedesca, i gioielli che hanno scritto la storia dei marchi Alfa Romeo, Fiat e Abarth (affiancati, per l’occasione, anche da alcuni esemplari della produzione attuale, a sottolineare il fil rouge che lega tradizione e innovazione).

Regine indiscusse dello stand italiano sono l’Alfetta 159, la monoposto con cui l’argentino Manuel Fangio vinse il campionato mondiale di Formula 1 nel 1951, e la Brabham-Alfa Romeo BT45 del 1977 con cui gareggiarono Carlos Reutemann e Carlos Pace. Ulteriore tributo alla Formula 1 è costituito dalla limited edition Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo Racing esposta per la prima volta in Germania (dopo il debutto al Salone di Ginevra) con la vistosa livrea biancorossa ispirata alle monoposto di Raikkonen e Giovinazzi. Al suo fianco la Stelvio Quadrifoglio NRING, altra esclusiva limited edition che rende omaggio al giro record realizzato nel 2017 al Nürburgring: 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi per coprire gli oltre 20 km della Nordschleife.

Techno Classica è stata anche l’occasione per lanciare sul mercato la “Cassetta di trasformazione Abarth Classiche 595” ispirata all’originale kit degli anni 60 e contenente i componenti necessari a potenziare il motore delle classiche Fiat 500 o fungere da sostitutivi per le parti usurate delle Abarth 595 classiche. Ora come allora, la mitica cassetta contiene canne e pistoni di diametro 73,5 mm, serie molle valvole, albero a camme, guarnizione testa, coppa olio, scarico completo e relative staffe di fissaggio, tutto ricostruito fedelmente sulla base di ciò che progettò a suo tempo Carlo Abarth. Ovviamente c’è anche un carburatore, ma in questo caso non è stato possibile riprodurre il Solex dell’epoca e viene utilizzato un Weber 28.

Tutti i componenti sono inseriti in una cassa in legno con le grafiche ispirate all’originale e con il sigillo Abarth Classiche che garantisce un prodotto progettato e realizzato nel rispetto della più pura tradizione sportiva dello Scorpione. Il prezzo della cassetta è stato fissato in 2.440 euro (IVA compresa), ma nella fase di lancio verranno praticati sconti speciali che dovrebbero consentire l’acquisto con poco meno di 20.000 euro.

Sotto i riflettori della Fiera di Essen è stata esposta anche la Fiat 500 che nel 2018 venne iscritta alla Targa Florio storica proprio per testare il kit di elaborazione riproposto per la gioia di appassionati e collezionisti. Al suo fianco la Fiat Nuova 500 da record elaborata Abarth del 1958, un esemplare dal valore storico inestimabile che è stato oggetto di un accurato intervento di restauro conservativo: si tratta infatti della prima Fiat 500 elaborata dal team di Carlo Abarth nella storia, e che fece il suo debutto sull’anello di alta velocità dell’autodromo di Monza collezionando 6 record internazionali.