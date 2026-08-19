Mercedes Classic, a Pebble Beach festeggia i 140 anni di storia con la sfilata dei modelli più iconici

La storia di Mercedes-Benz è stata protagonista alla Monterey Car Week 2026, dove dal 7 al 16 agosto la casa tedesca ha celebrato a Pebble Beach 140 anni di innovazione attraverso una selezione di modelli storici e moderni. Tra gli esemplari più significativi presentati da Mercedes-Benz Classic c'era l'«American Mercedes» del 1905, il primo veicolo del marchio prodotto negli Stati Uniti, che ha partecipato al Pebble Beach Concours d'Elegance nella categoria dedicata agli speedster americani del periodo precedente alla Prima guerra mondiale.

Ampio spazio è stato dedicato anche all'aerodinamica con la Mercedes-Benz 540 K Stromlinienwagen e la 320 Stromlinienlimousine, entrambe del 1938: la prima ha guidato la Pebble Beach Tour d'Elegance, mentre la seconda è stata presentata insieme alla nuova Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé, creando un confronto tra due generazioni di design e tecnologia. Il «Mercedes-Benz Star of Excellence Award» è stato inoltre assegnato a una 300 Sc Pinin Farina Coupé del 1956, esemplare unico caratterizzato dalla carrozzeria realizzata dal celebre studio italiano.

Il percorso attraverso la storia del marchio partiva dalla replica della Benz Patent-Motorwagen del 1886 e proseguiva con modelli come la 300 SL Roadster del 1961, la 190 E 2.5-16 Evolution II del 1990 e la CLK 63 AMG Black Series del 2007-2008, rappresentativi dell'evoluzione delle prestazioni Mercedes-Benz e Mercedes-AMG.

Infine, a completare la presenza alla Monterey Car Week è stata la sezione «Future Classics», dedicata ai modelli contemporanei di Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e G-Class, presentati come possibili classici delle prossime generazioni e come espressione dell'evoluzione di tecnologia, artigianalità e personalizzazione.