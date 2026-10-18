Mercedes Heritage, ampliata la sede della divisione che si occupa delle Stelle “vintage”

I margini sono in doppia cifra («una rarità di questi tempi», rivendica Marcus Breitschwerdt, il manager che guida la divisione Heritage di Mercedes-Benz) e i volumi sono milionari, a tre cifre, anche se a Fellbach non rivelano ulteriori dettagli. «Siamo guidati dall'Ebit», insiste il Ceo, che riveste anche la carica di vice presidente della casa con la Stella. «Il patrimonio crea il futuro» è il principio che anima la divisione, che in occasione dei 140 anni del costruttore ha anche inaugurato l'ampliamento – con un'officina più grande e una sezione riservata alla verniciatura – del Classic Center, circa 5.000 mq in più per un totale di 18.000.

La Heritage acquista Mercedes che risalgono a prima e dopo la guerra, le restaura e le rivende, ma si occupa anche di riparazioni, di perizie, di pezzi di ricambio e del merchandising, che include “certificati di nascita” delle vetture: 130 euro, spese di spedizione incluse, per il momento solo in tedesco e inglese. In questo momento a Fellbach, alla periferia di Stoccarda, si lavora al recupero della seconda auto più cara della storia, almeno all'asta: la W196R venduta nel febbraio del 2025 alla iperbolica cifra di 51 milioni di euro. Il primato assoluto è quello della 300 SLR Uhlenhaut coupé collocata a 135 milioni. Presso il Classic Center vengono effettuate anche manutenzioni molto più economiche, comunque care (195 euro l'ora la manodopera), che talvolta hanno anche solo un valore affettivo.

In media vengono vendute una cinquantina di Mercedes, fra i 50.000 euro e i 2,5 milioni, salvo esemplari eccezionali. Tipo la 770 corazzata prodotta negli anni '40 di provenienza giordana con finestrini da 40 kg di peso ciascuno il cui prezzo è di diversi milioni di euro. Le perizie, svolte solo su modelli particolari, costano 20.000 euro l'una e durano non meno di 12 settimane perché gli esperti della casa con la Stella esaminano materiali, numeri e codici e li confrontano con la documentazione ufficiale: «Abbiamo praticamente tutto e i “buchi” sono pochi», spiegano in officina. Originalità e autenticità sono i parametri che contano, tanto che è accaduto che in seguito a un accertamento sul veicolo il proprietario ha potuto aggiungere uno zero al prezzo potenziale: da 1,5 a 15 milioni di euro. «Ma è accaduto anche il contrario», avvertono.

I pezzi di ricambio costituiscono una parte importante dell'attività del Classic Center, che si occupa di quelli delle auto che hanno almeno 15 anni di anzianità. Attualmente sono a catalogo quasi 200.000 articoli per un totale di circa 23.000 milioni di ricambi: il più richiesto è la stella, disponibile in 42 versioni, commercializzato in circa 20.000 unità l'anno. La divisione Heritage offre anche pacchetti completi di assistenza agli appassionati che intendono partecipare a manifestazioni come, ad esempio, la 1000 Miglia: si parte da 25.000 euro e si sale, anche di parecchio per chi vuole una revisione prima della partenza, che viene effettuata a Fellbach. Al Classic Center è collegata anche una squadra di assistenza “a domicilio”, i meccanici volanti che raggiungono macchine e clienti dove serve.