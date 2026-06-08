Mercedes porta alla 1000 Miglia i suoi 140 anni di innovazione. Lungo il percorso i modelli più iconici del marchio

Mercedes-Benz utilizza la 1000 Miglia 2026 come occasione per raccontare una parte significativa della propria storia sportiva e tecnologica. In occasione della rievocazione della storica competizione, in programma dal 9 al 13 giugno lungo il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia, il marchio tedesco parteciperà con una selezione di vetture che attraversano diverse epoche della propria evoluzione automobilistica. La presenza della casa di Stoccarda si inserisce nelle celebrazioni per i 140 anni di innovazione che caratterizzano il 2026 e punta a mettere in relazione alcuni dei modelli più iconici del marchio con l'attuale produzione. Per l'occasione Mercedes-Benz Classic porterà al via quattro esemplari della 300 SL, affiancati da sette equipaggi clienti inseriti nel Mercedes-Benz Heritage Works Team. Il modello simbolo della partecipazione sarà la 300 SL, vettura che occupa un posto centrale nella storia sportiva del marchio.

Tra le auto iscritte figura infatti uno dei dieci esemplari esistenti della 300 SL da competizione della serie W194, il modello con cui Mercedes-Benz tornò ufficialmente alle corse nel 1952. Proprio alla 1000 Miglia di quell'anno il costruttore tedesco ottenne il secondo e il quarto posto assoluto, segnando il ritorno alle competizioni internazionali dopo la guerra. Accanto alla W194 saranno presenti tre esemplari della 300 SL 'Gullwing', derivata direttamente dall'esperienza maturata nelle competizioni e considerata una delle vetture più rappresentative della storia Mercedes-Benz. Presentata nel 1954, la coupé con porte ad ali di gabbiano fu prodotta in circa 1.400 unità e nel 1999 venne eletta «Sports Car of the Century» da una giuria internazionale di giornalisti specializzati.

La 1000 Miglia rappresenta inoltre un passaggio significativo anche nella storia delle grandi berline Mercedes, con il successo ottenuto nel 1956 dalla 220 'Ponton', considerata una delle antenate dell'attuale Classe S. E proprio la Classe S sarà protagonista della partecipazione Mercedes-Benz all'edizione 2026 della corsa storica. Una nuova Classe S della serie 223 accompagnerà infatti l'intero percorso della manifestazione, rappresentando il collegamento tra la tradizione del marchio e la sua attuale visione tecnologica. La berlina, presentata a inizio anno, rientra nelle iniziative con cui Mercedes-Benz celebra il 140° anniversario dell'invenzione dell'automobile e il rinnovamento della propria gamma.