Mercedes SLK, festa per i 25 anni ad Auto e Moto d'Epoca. La roadster della Stella protagonista alla rassegna padovana

PADOVA - Dal debutto al Salone di Torino 1996 fino all'edizione 2021 di Auto e Moto d'Epoca, dove la Mercedes-Benz SLK celebra 25 anni da protagonista. La roadster compatta della Stella è una delle tante scommesse vinte dalla casa di Stoccarda, visti gli ottimi riscontri in termini di vendite, in aggiunta alla capacità di dare nuovo slancio ad una nicchia di auto dedicate al piacere di guida, quella delle coupé-cabriolet. Riportò in auge una soluzione tecnica quasi abbandonata grazie al suo tetto ripiegabile in metallo, in 25 secondi, che le permetteva di trasformarsi da scoperta a coupé, con un tetto fisso in acciaio insonorizzato. Inizialmente veniva proposta con tre motorizzazioni, con potenza che oscillava dai 136 Cv erogati dal quattro cilindri aspirato da 2.0 litri, fino ai 193 accreditati al 2.3 litri con compressore volumetrico (Kompressor). Con il restyling del 2000, furono introdotti il sei cilindri della SLK 320 (218 CV) e SLK 32 AMG (354 CV) per completare la gamma. Oltre alle prestazioni, si distinse anche per i punteggi sorprendenti ottenuti nel campo della sicurezza, grazie ad una serie di innovazioni.

La SLK si dimostrò eccellente in tutti i crash test rilevanti, incluso il rollover test. Il largo utilizzo di magnesio, tra gli altri materiali, permise di ridurre il peso della entry-level SLK 200 a soli 1.270 chilogrammi. Nel 2004, nello stabilimento di Brema erano state costruite 311.222 SLK della serie R 170. Attraverso tre generazioni, che coprono le serie di modelli R 170, R 171 e R 172, ne sono state vendute più di 710.000 unità, dal 2016 come SLC. Oggi la prima generazione è una ricercata youngtimer e, di conseguenza, è già nella sua seconda fase di vita, quella in cui viene contesa dai collezionisti. La roadster ha preso il nome durante la fase di progettazione, quando gli ingegneri la chiamavano “SL kurz” (compatta) in omaggio alla Mercedes-Benz SL. La serie di modelli R 170, infatti, aveva una lunghezza della carrozzeria di 3.995 millimetri, circa 500 millimetri più corta delle SL Roadster dell’allora attuale serie di modelli R 129.

La prima SLK ha dato il via a una piccola tradizione: nel gennaio 2004, Mercedes-Benz ha presentato la SLK della serie di modelli R 171. Una particolarità di quel modello era l’AIRSCARF opzionale. Questa soluzione convogliava per la prima volta aria calda tra lo schienale del sedile e il poggiatesta nella zona del collo degli occupanti e, in combinazione con il dispositivo antivento di serie, consentiva la guida a cielo aperto anche a basse temperature esterne. La terza generazione SLK (R 172) è stata presentata nel 2010. Nel 2016 è stata ribattezzata SLC e prodotta fino al 2020.