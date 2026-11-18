Tutto è pronto nei padiglioni di Fiera Milano (Rho) per l’apertura della sedicesima edizione di Milano AutoClassica. Da domani, giovedì 19 novembre, fino a domenica 22 novembre, il Salone dell’Auto Classica e Sportiva torna a riunire collezionisti, appassionati, grandi brand internazionali, musei ufficiali e scuderie storiche in un percorso che intreccia la memoria del motorismo con le più recenti espressioni del settore.

L'esclusiva preview del giovedì tra alta cucina e motori. La grande novità dell’edizione 2026 è l'apertura straordinaria di giovedì 19 novembre, una giornata di preview riservata a un numero limitato di visitatori. L’iniziativa è pensata per offrire a collezionisti e compratori un’atmosfera raccolta, ideale per ammirare le vetture e condurre trattative lontano dalla folla del weekend. A impreziosire l’esperienza sarà l’alta gastronomia dello chef Carlo Cracco, grande appassionato di motori d’epoca, che firmerà sia il ristorante del Padiglione 12 sia la proposta culinaria della Club House, area VIP realizzata in collaborazione con Gruppo Campari, Ferrari Spumanti e Lavazza. La serata inaugurale si chiuderà alle 18.00 con l’evento su invito Light Dinner, Music & Cars, accompagnato dal DJ set di Luca Onere di Radio Monte Carlo, emittente ufficiale della rassegna.

Le Regine del Salone e i 120 anni di Lancia. L’accoglienza nei padiglioni è affidata a sei vetture simbolo del design e dell’ingegneria italiana:

Padiglione 12 (Collezione Maserati Umberto Panini): nel centenario del Tridente spiccano la Maserati 6C/34 del 1934 (portata al debutto da Tazio Nuvolari), la rivoluzionaria Tipo 61 "Birdcage" carrozzata da Piero Drogo e la futuristica Maserati Alfieri Concept del 2014.

Padiglione 16 (Omaggio alla Carrozzeria Touring): in collaborazione con ASI, vengono celebrate le linee senza tempo dell'atelier milanese nel suo centenario attraverso una Maserati 3500 GT, una rara OSCA 1600 GT e l'esclusiva Lamborghini 350 GT Preserie.

Grande protagonista nell’Area Celebrazioni è Lancia, che festeggia i suoi 120 anni con quattordici vetture provenienti dall’Heritage HUB di Torino e da Lancia Classiche. Il percorso ripercorre l’evoluzione del marchio dalla capostipite 12 HP del 1908 all’Aurelia B24 Spider protagonista de "Il sorpasso", passando per la Thema 8.32, le regine dei rally (Stratos HF, Rally 037 e Delta HF Integrale Evoluzione) fino all'attualità della Nuova Lancia Gamma elettrica e della Ypsilon Rally2 HF Integrale, fresca vincitrice del titolo mondiale Team WRC2 nel 2026. Giovedì 19 novembre l’omaggio sarà arricchito dagli incontri con Roberto Giolito (Head of Heritage Hub Italy) e con il campione Miki Biasion.

Anniversari storici e anteprime internazionali. Il dialogo tra passato e presente si riflette nella presenza di marchi prestigiosi — tra cui Bentley, Lamborghini, McLaren, Ferrari (presente anche con i Musei Ferrari e Rossocorsa), Maserati Classiche, MG, OMODA & JAECOO — e nella partnership con Subito Motori, nuovo Official Digital Partner, che porta in anteprima nazionale allo stand la Jaguar XKR guidata dal villain Zao nel film di James Bond "La morte può attendere". Tra le anteprime italiane spiccano anche le proposte del 777 Club, tra cui la Corvette ZR1, la Ferrari 296 Challenge e la BMW SkyTop.

Ricchissimo il calendario delle ricorrenze istituzionali: ACI e ACI Storico (Padiglione 12): celebrano i 60 anni dell’Alfa Romeo Spider “Duetto” (riunendo tutte le quattro serie, inclusa l’"Osso di Seppia" della collezione Lopresto) e i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo con la leggendaria monoposto Alfa Romeo P2 del 1925, oltre a un focus storico sul soccorso stradale. ASI Village (Padiglione 16): l'Automotoclub Storico Italiano festeggia il suo 60° anniversario insieme a venti club federati, rendendo omaggio a Michele Alboreto con la Ferrari F1 126 C4 vittoriosa a Spa nel 1984, alla Fiat Uno Turbo e agli 80 anni della Piaggio Ape.

Motonautica d'epoca, raduni e cultura. Il Vintage Boat Show rende tributo al cantiere di Tullio Abbate, esponendo tre scafi leggendari: il Senna Mito 42 Offshore (ideato nel 1993 con Ayrton Senna), il bolide da record mondiale Folgore e il Catamarano Casiraghi con cui Stefano Casiraghi vinse la Centomiglia del Lario nel 1986, affiancati dall’area storica curata da ASDEC e dal Museo della Barca Lariana. Il programma del weekend prosegue con eventi e approfondimenti per tutti i visitatori: Venerdì 20 novembre: al Centro Congressi Stella Polare va in scena la sesta edizione di Best in Classic, il premio di Ruoteclassiche dedicato alle eccellenze del settore. Sabato 21 e domenica 22 novembre: l'area esterna si anima con oltre 1.000 vetture attese per i raduni di club, tra cui il 10° Raduno Youngclassic e ACI Storico (sabato 21, con 60 esemplari di Alfa Romeo Duetto a concorso) e il Raduno Next Generation dei Milano Night Runners (domenica 22, con 200 auto).

Mostre e mercati: nel Padiglione 20 spazio al Regno del Collezionista (ricambi, modellismo ed editoria), all'area club e registri, al parterre di classiche, youngtimer e instant classic e alle proposte in vendita dei privati. Completa l'offerta culturale la V edizione della mostra fotografica del Museo Fratelli Cozzi, "Non è un mestiere per donne", con gli scatti di Camilla Albertini dedicati alle figure femminili nel mondo dei motori.