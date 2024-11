Milano AutoClassica, Asi celebra icone storiche nel suo Village. Dalla prima Giulietta Sprint del 1954 alle Jaguar da competizione

PER MARCA

La quattordicesima edizione di Milano AutoClassica - Salone dell'Auto Classica e Sportiva, in calendario da venerdì a domenica sarà una vera e propria occasione di confronto grazie ad una ricca offerta di incontri ed eventi organizzati dalle Federazioni di riferimento, il cui calendario sta definendosi in questi giorni. Asi, l'Automotoclub Storico Italiano, torna a Milano AutoClassica con l'allestimento di un grande Asi Village nel Padiglione 16 condiviso con decine di Club Federati e contraddistinto dall'esposizione di auto e moto che rappresentano il meglio della produzione di tutte le epoche, in termini tecnologici, stilistici e socio-culturali. Il tema centrale di questa edizione è il compleanno dei 70 anni dell'Alfa Romeo Giulietta che Asi celebra esponendo allo stand tutte le varianti della più famosa «fidanzata d'Italia».

Dalla prima Giulietta Sprint nata nel 1954, l'origine della specie, alle successive declinazioni sportive SZ e TZ di Zagato, Sprint Speciale di Bertone e la «Goccia» esemplare unico firmato da Giovanni Michelotti. Se ne parlerà in un talk, sabato 16 novembre alle ore 16.00 sul palco dell'ASI Village insieme a Giovanni Groppi (Commissione ASI Cultura) e Roberto Valentini (direttore responsabile magazine La Manovella). Altri temi che animeranno le conferenze dell'Asi Village, il grande spazio condiviso con i Club Federati dell'Automotoclub Storico Italiano, andranno dalle berline Jaguar da competizione all'approfondimento sulle Formula 1 storiche; dal racconto dell'ex meccanico Ferrari Mauro Prampolini sulla nascita della leggendaria 250 GTO del 1962, al tributo a Carlo Chiti nel centenario della sua nascita con un nuovo volume della Libreria Asi che ne ripercorre le imprese automobilistiche e sportive vissute all'Alfa Romeo, alla Ferrari, all'Autodelta. A Milano AutoClassica, inoltre, proseguirà il programma della Commissione Asi Green avviato nella scorsa edizione del salone con l'utilizzo e la sperimentazione dei bio-carburanti sui veicoli storici.